Собянин определил размер социальных выплат в 2018 году

Москва, , 16:46 — REGNUM Программа «Социальная защита» в 2018 году будет профинансирована в объёме 430 млрд рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании в Мосгордуме 25 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он также выступил с инициативой о повышении минимальной московской пенсии на три тыс. рублей — с 14,5 тыс. до 17,5 тыс. рублей в месяц.

«Увеличение доплат к пенсиям коснется более 1 миллиона москвичей. Ветераны, пенсионеры, льготные категории москвичей могут быть уверены в том, что город будет всегда поддерживать и заботиться о них», — заявил Сергей Собянин.

Повышение социальных выплат произойдёт в результате высвобожденных ресурсов от уменьшения финансирования программы «Моя улица», которое сократится в два раза.

«Ежемесячную денежную компенсацию ветеранам труда, труженикам тыла и гражданам, пострадавшим от политических репрессий, предлагаю увеличить в два раза. Городские пособия ветеранам войны, участникам обороны Москвы, а также юбилярам супружеской жизни — также повысить в два раза», — добавил Собянин.

Мэр отметил, что после проведённых консультаций о размерах детских пособий с общественными организациями многодетных семей, было принято решение повысить базовое ежемесячное пособие на ребенка в малообеспеченной семье от двух до пяти раз.

«Причём в наибольшей степени — на детей в возрасте до трёх лет, когда мама ещё не может выйти на работу. Сегодня размер пособия на малыша в полной семье составляет две-три тысячи рублей. Предлагаю увеличить его до 10 тысяч. Размер пособия матери-одиночке составляет три-пять тысяч рублей. Предлагаю увеличить его до 15 тысяч. Новые размеры пособий на детей старше трёх лет предлагаю повысить в два раза — до четырёх-шести тысяч рублей в месяц», — заявил Собянин.

По его словам, в результате повышения ежемесячное пособие на ребенка станет значимой выплатой, покрывающей немалую часть базовых расходов, связанных с воспитанием детей. Все 14 московских пособий многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, мэр предложил повысить в два раза.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»), в свою очередь, подчеркнул, что работа правительства Москвы под руководством мэра Сергея Собянина основывается на реализации приоритетных проектов и программ городского развития. Столичный бюджет остаётся социально направленным, город полностью выполняет все социальные обязательства перед москвичами, и в представленном бюджетном послании социальной сфере уделено наибольшее внимание.

Добавим, что депутаты Мосгордумы поддержали проект бюджета города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Мосгордума поддержала родительскую общественность по вопросу увеличения социальных выплат в полтора-два раза.

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