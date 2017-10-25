Восстанавливать уникальную флору Перми будут виновники коммунальной аварии

Пермь, , 15:14 — REGNUM В Перми краевое минприроды устанавливает виновных в коммунальной аварии на территории Ботанического сада им. А. Г. Генкеля. Проводится административное расследование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM ведомстве и заявили, что в случае, если коллекция по итогам предстоящей зимы, частично погибнет, восстановление будет производиться за счёт виновников аварии.

Напомним, что утром 23 октября из-за прорыва водопровода были нарушены природные комплексы и объекты особо охраняемой природной территории — Ботанического сада, возникла угроза гибели редких видов растений.

Под водой оказалось 50% северной части Ботанического сада. Пострадало около 2500 видов растений открытого грунта, в том числе около 150 видов, занесённых в Красную книгу РФ и Пермского края.

В Пермском государственном национальном исследовательском университете подчеркнули, что вывод об ущербе можно будет сделать только весной. Вместе с тем учёные подчеркнули, что заморозки могут усугубить положение, тем более что ряд растений не переносит влагу.

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