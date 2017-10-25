Среда, 25 Октября 2017 года
16:22:27 МСК

Восстанавливать уникальную флору Перми будут виновники коммунальной аварии

Общество

Минприроды Пермского края проводит проверку по факту коммунальной аварии в Ботаническом саду классического университета. Чиновники заявили, что, в случае гибели коллекции растений, виновников аварии заставят восстанавливать флору

Пермь, 25 октября 2017, 15:14 — REGNUM  В Перми краевое минприроды устанавливает виновных в коммунальной аварии на территории Ботанического сада им. А. Г. Генкеля. Проводится административное расследование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM ведомстве и заявили, что в случае, если коллекция по итогам предстоящей зимы, частично погибнет, восстановление будет производиться за счёт виновников аварии.

Напомним, что утром 23 октября из-за прорыва водопровода были нарушены природные комплексы и объекты особо охраняемой природной территории — Ботанического сада, возникла угроза гибели редких видов растений.

Под водой оказалось 50% северной части Ботанического сада. Пострадало около 2500 видов растений открытого грунта, в том числе около 150 видов, занесённых в Красную книгу РФ и Пермского края.

В Пермском государственном национальном исследовательском университете подчеркнули, что вывод об ущербе можно будет сделать только весной. Вместе с тем учёные подчеркнули, что заморозки могут усугубить положение, тем более что ряд растений не переносит влагу.

Читайте ранее в этом сюжете: Катастрофа в Ботаническом саду Перми: уникальные растения на грани гибели

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии в сетях водоснабжения и канализации

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить