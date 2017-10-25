В Великих Луках прокуратура через суд закрывает больницу

Великие Луки, Псковская область, , 15:00 — REGNUM Прокуратура Великих Лук по суду добилась решения о закрытии здания инфекционного отделения ГУЗ «Великолукская межрайонная больница», 25 октября сообщает официальный сайт ведомства.

Также прокуратура информирует, что ранее, в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере здравоохранения, было установлено, что «в нарушение требований Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также СанПиН 2.1.3.2630−10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», вышеуказанное здание находилось в аварийном состоянии.

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Согласно экспертному заключению, здание было «признано непригодным к эксплуатации и подлежащим сносу», — констатируется в сообщении на сайте ведомства.

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В связи с выявленными нарушениями прокурор города Великие Луки обратился в суд «с требованием запрета осуществления медицинской деятельности в здании инфекционного отделения №2», каковое и было удовлетворено судом.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в России признали провал реформы системы здравоохранения. По данным Счётной палаты, «оптимизация» в сфере здравоохранения закончилась тем, что до 2018 года число больниц будет сокращено на 11,2%, поликлиник — на 7,2%. Не имеют медицинской инфраструктуры 17,5 тыс. населённых пунктов России.