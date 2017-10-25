Собянин заявил о новом «мегапроекте»: перекопать метро на сквозные диаметры

Москва, , 16:11 — REGNUM На реализацию программы «Развитие транспортной системы» в проект городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов заложено порядка 550 млрд рублей ежегодно. Это 1 трлн 700 млрд рублей на ближайший трёхлетний период, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая 25 октября в Мосгордуме с ежегодным отчётом о деятельности правительства Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Колоссальная сумма, но эти расходы абсолютно необходимы для того, чтобы обеспечить серьёзное улучшение транспортной ситуации для пешеходов, автомобилистов и пассажиров общественного транспорта», — отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что в данный момент с РЖД и коллегами из Московской области и Минтранса обсуждается идея нового «мегапроекта» — превратить радиальные направления в сквозные диаметры. Каждый такой диаметр, например, от Зеленограда до Балашихи или Подольска будет работать в режиме МЦК.

«Критически важно обеспечить максимальный охват города метро. Приоритеты — Солнцевский, Кожуховский и Дмитровский радиусы, продление метро в Ховрино и Коммунарку, благодаря чему доступ к самому удобному городскому транспорту получат еще 1,5 млн жителей столицы. Кроме того, в ближайшие четыре года мы планируем построить основные участки Третьего пересадочного контура, первые станции которого откроются уже в этом году», — подчеркнул мэр.

Он добавил, что столица больше не является чемпионом по пробкам. В данном рейтинге Москва переместилась с 1 места на 13. Вместе с тем, скорость движения на дорогах увеличилась на 13%. По сравнению с 2010 годом на 40% сократилась смертность от ДТП. С точки зрения дорожной ситуации, Собянин назвал Москву самым безопасным городом России.

«В течение 5−6 лет мы должны полностью заменить старые вагоны метро на нового поколения. Также проведем конкурс по закупке электробусов», — пообещал Собянин.

По словам депутата Мосгордумы Леонида Зюганова (КПРФ), в проекте столичного бюджета сохраняется перекос расходных статей в пользу транспортного строительства. При этом бюджет предполагает снижение расходов на здравоохранение, культуру, спорт и науку.

«Или расширение платной парковки. У любой идеи должна быть своя логика, говорили, что необходимо разгружать центр и что дальше третьего кольца не пойдет и будет находиться в местах массового скопления людей. Сейчас правительство опять говорит о расширении транспортной парковки», — добавил Леонид Зюганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на первом осеннем заседании Мосгордумы депутатами от партии КПРФ был поднят вопрос о нецелесообразном расходовании бюджетных средств. Согласно одобренным изменениям в законопроекте о бюджете на 2017 год и плановых расходах на 2018 и 2019 годы, после корректировки бюджета на развитие транспортной системы в 2017 году выделили около полутриллиона рублей.

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