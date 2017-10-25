Осуждены изготовители бомбы, сработавшей в руках у студента в Петербурге

Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга 25 октября вынес приговор в отношении двух лиц, причастных к незаконному изготовлению взрывных устройств. На одной из таких «адских машин» в апреле 2017 года подорвался 17-летний студент, получивший тяжелые ранения. Это ЧП вызвало большой общественный резонанс в городе.

Фигурантами уголовного дела стали Василий Кирьянов, гендиректор ЗАО «Инновационный центр «С&С», и заведующий лабораторией этого предприятия Дмитрия Довга. Они обвинялись по статьям УК РФ «незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств», «незаконное производство и хранение прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ».

По версии следствия, не имея лицензии на изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, обвиняемые организовали их нелегальное изготовление в нежилом помещении на набережной реки Смоленки. В ходе обыска были изъято 30 взрывных устройств, а также запрещенные вещества.

Кроме того, Довга в апреле 2017 года незаконно произвёл прекурсор наркотических средств и психотропных веществ — фенэтиламин, отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Василеостровский районный суд слушал дело Кирьянова и Довги в особом порядке, поскольку они признали свою вину и активно сотрудничали со следствием.

Вердиктом суда Довга приговорен к лишению свободы сроком на 1 год 8 месяцев в исправительной колонии общего режима, штрафу в 10 тыс. рублей, с ограничением занятием определенным видом деятельности на 2 года. Аналогичный приговор, но только без штрафа, назначен и Кирьянову. Фигуранты дела взяты под стражу в зале суда.

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Напомним, вечером 13 апреля 2017 года от дома по проспекту Кима (Василеостровский район) был госпитализирован 17-летний студент Технологического института. В его руках сработала самодельная бомба. На месте ЧП работали сотрудники ФСБ, поскольку проверялась версия о теракте. Медики сумели спасти жизнь пострадавшего, но он получил тяжелые увечья. Как установлено, готовую бомбу студенту передал один из осужденных сегодня фигурантов.

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