В Оренбуржье узаконили дневной сон в тишине

Оренбург, , 14:39 — REGNUM В Оренбурге депутаты Заксобрания региона сегодня, 25 октября, одобрили ряд поправок в областной закон о тишине. Проект закона разработан в связи с поступавшими в органы законодательной и исполнительной власти многочисленными жалобами граждан о фактах нарушения тишины и покоя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате регионального парламента.

Анализ жалоб обнажил основные проблемы правоприменения закона. В частности, отсутствовала законодательная регламентация ответственности владельцев домашних животных, нарушающих тишину и покой в ночное время. Не был установлен открытый перечень действий, сопровождающихся звуками, которые могут повлечь за собой нарушение тишины и покоя ночью.

Также закон не предусматривал запрет действий, нарушающих тишину и покой граждан с 13:00 до 15:00. Между тем необходимость такого запрета выявлена по итогам обобщения обращения граждан, ссылающихся на невозможность из-за шума обеспечить детям дошкольного возраста дневной сон в этот промежуток времени.

Кроме того, в законе изменили временные рамки ночного времени. Теперь под ночным временем понимаются период времени в рабочие дни с 22:00 до 06:00 следующего дня, в выходные и нерабочие праздничные дни — с 22:00 до 09:00 следующего дня. Ранее ночными часами указывались 23:00 — 07:00, а в выходные и нерабочие праздничные дни — с 23:00 до 09:00 следующего дня.

Запретные действия в ночное время пополнились дополнительным пунктом, который гласит, что нарушением считается «непринятие владельцем домашнего животного мер по прекращению лая, воя или другого шума, исходящего от животного, повлекшее за собой нарушение тишины и покоя граждан».

Добавим, что в этот же день депутатский корпус одобрил поправки и в закон об административных правонарушениях, где ужесточил штрафные санкции. В частности, за нарушение закона о тишине и покое теперь минимальный штраф вырос на 500 рублей.

Согласно областному закону, теперь совершение действий, повлекших за собой нарушение требований по соблюдению тишины и покоя граждан, установленных законом Оренбургской области «О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области», влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тыс. рублей; на должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц — от 10 до 15 тысяч рублей.

Рецидив в течение года после применения мер административного взыскания предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц — от 15 до 40 тысяч рублей.