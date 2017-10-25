Среда, 25 Октября 2017 года
14:51:55 МСК

Страны СНГ обменялись опытом в сфере гидрометеорологии

Общество

В Ташкенте состоялась 29-я сессия Межгосударственного совета по гидрометеорологии стран СНГ

Ташкент, 25 октября 2017, 14:06 — REGNUM  На сессии Межгосударственного совета по гидрометеорологии (МСГ) стран СНГ в Ташкенте представлены новейшие научные разработки в сфере прогнозирования погодных явлений, сообщает 25 октября национальное информационное агентство Узбекистана УзА.

Благодаря сотрудничеству гидрометеорологических служб в рамках СНГ формируются наиболее полные сведения о погоде, что позволяет принимать объективные решения.

МСГ решает задачи по своевременному получению информации о погодных явлениях в целях прогнозирования влияния гидрометеорологических процессов на окружающую среду, эффективного использования информации в экономике стран СНГ, а также для своевременного реагирования и предупреждения населения и руководства хозяйствующих субъектов.

Участники совета отметили, что мероприятия предоставляет хорошие возможности для обмена информацией и сотрудничества между национальными гидрометеорологическими службами.

В ходе заседания участники ознакомились с планом мероприятий по реализации Стратегии развития гидрометеорологической деятельности государств — участников СНГ, обсудили технические вопросы метеорологического обеспечения, а также затронули вопрос использования информации о космической погоде.

В результате всех обсуждений подписано решение сессии МСГ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба СНГ

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить