Страны СНГ обменялись опытом в сфере гидрометеорологии

Ташкент, , 14:06 — REGNUM На сессии Межгосударственного совета по гидрометеорологии (МСГ) стран СНГ в Ташкенте представлены новейшие научные разработки в сфере прогнозирования погодных явлений, сообщает 25 октября национальное информационное агентство Узбекистана УзА.

Благодаря сотрудничеству гидрометеорологических служб в рамках СНГ формируются наиболее полные сведения о погоде, что позволяет принимать объективные решения.

МСГ решает задачи по своевременному получению информации о погодных явлениях в целях прогнозирования влияния гидрометеорологических процессов на окружающую среду, эффективного использования информации в экономике стран СНГ, а также для своевременного реагирования и предупреждения населения и руководства хозяйствующих субъектов.

Участники совета отметили, что мероприятия предоставляет хорошие возможности для обмена информацией и сотрудничества между национальными гидрометеорологическими службами.

В ходе заседания участники ознакомились с планом мероприятий по реализации Стратегии развития гидрометеорологической деятельности государств — участников СНГ, обсудили технические вопросы метеорологического обеспечения, а также затронули вопрос использования информации о космической погоде.

В результате всех обсуждений подписано решение сессии МСГ.