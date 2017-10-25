В Екатеринбурге обмелевший городской пруд наполняется водой

Екатеринбург, , 13:40 — REGNUM В Екатеринбурге обмелевший городской пруд вновь наполняется водой. Изменения заметили горожане, которые поспешили поделиться фотографиями в социальных сетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Информацию об этом подтвердили в администрации Екатеринбурга, пояснив, что наполнение водоёма до привычного уровня будет проходить поэтапно. Также в мэрии сообщили, что вскоре на Макаровском мосту из-за реконструкции которого городской пруд на время «осушили», пройдёт тестирование трамвайных линий. По мосту, который будет предварительно оборудован специальными датчиками, будут курсировать трамваи. В ходе испытания датчики зафиксируют колебания при движении транспорта. Если тестирование покажет хорошие результаты, по мосту будут курсировать два трамвайных маршрута № 3 и № 21, остальные пять маршрутов будут двигаться по временной схеме из-за того, что дополнительные нагрузки мост не выдержит физически.

Напомним, что с 9 по 24 октября движение по Макаровскому мосту из-за масштабных работ по реконструкции было полностью закрыто. Переправу открыли для автомобильного транспорта после тестовых испытаний моста гружёными КАМАЗами и обработки полученных результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап реконструкции Макаровского моста в Екатеринбурге начался летом 2017 года. Для этого вода в городском пруду, через который проходит мост, была сброшена, а специалисты исследовали основания несущих конструкций переправы.

Отметим, что во время того, как уровень воды в городском пруду был сброшен, также проводились работы по очистке дна водоёма.

Добавим, что завершение первого этапа работ, стоимость которых составит чуть менее 800 млн рублей, запланировано на 2019 год. За это время мост будет расширен до 25 метров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге движение по Макаровскому мосту всё ещё не открыто