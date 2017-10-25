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Глава Минэнерго объяснил рост тарифов на электричество и газ

Общество

Из чего складывается цена

Глава Минэнерго объяснил рост тарифов на электричество и газ
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Свет

Москва, 25 октября 2017, 13:29 — REGNUM  Министр энергетики Александр Новак рассказал, почему в России, богатой энергоресурсами, столь высокие тарифы на электричество и газ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

«Индексация происходит с учетом принимаемых налоговых решений и фактически себестоимости производства соответствующей продукции», — ответил Новак на вопрос в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Министр обратил внимание на то, что в РФ тарифы намного ниже, чем в Европе и США.

Парламентарии обратили внимание на рост тарифов на электроэнергию и газ, в том числе для населения.

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«Правительственный час» в ГД с главой Минэнерго А.Новаком

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