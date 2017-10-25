Тело на запчасти: граждане США могут продать себя после смерти

Вашингтон, , 13:20 — REGNUM «Серый» рынок человеческих органов и частей тел умерших в США является прибыльным бизнесом: в год только одна из полулегальных компаний заработала $1,25 млн, сообщает Reuters.

Журналисты агентства провели собственное расследование. В статье, опубликованной 24 октября, говорится о том, что в основном рынок существует за счет граждан США, которые хотят сэкономить на собственных похоронах или кремации.

Схема такова, что желающие получить бесплатную кремацию подписывают с компанией договор, в обмен же они отдают фирме право распоряжаться своими внутренними органами по ее усмотрению.

Органы и части тел можно приобрести по интернету. Сделать это может любой желающий. Например, журналисту Reuters удалось купить две головы и шейный отдел позвоночника. Сделка была совершена через интернет.

Туловище с ногами можно купить за $3,5 тыс., голову — за $500. Нога стоит $350, позвоночник — $300. Целое тело стоит от $3 тыс. до $10 тыс., и его тоже можно купить. Тогда, правда, остается непонятным, что же будет кремировано фирмой по договору.

«На запчасти» себя продают после смерти в основном малообеспеченные граждане, чьи семьи просто не смогут себе позволить недешевые похороны.

Человеческие органы покупают для обучения студенты-медики, врачи, медсестры и стоматологи — так компании пишут на своих сайтах.