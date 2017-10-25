Патриотический центр в Иркутске «создают» из бывших казарм авиаполка

Иркутск, , 13:16 — REGNUM Студенческий стройотряд в ближайшее время завершит ремонт в патриотическом центре в Иркутске, где ранее располагались казармы авиационного полка. Об этом сообщает в среду, 25 октября, «Общественное телевидение России».

Строение, которое не эксплуатировалось более 20 лет, начали ремонтировать в августе 2017 г. За это время молодые люди, которых обучают опытные специалисты, установили в здании новые внутренние перегородки, отремонтировали полы, сделали подвесной потолок, оштукатурили и покрасили стены.

«У нас разработана и внедрена давно уже система наставничества, — говорит руководитель иркутского городского штаба студенческих отрядов Андрей Завьялов. — Работают взрослые и профессиональные строители в определенных отраслях».

Сдача объекта планируется в ноябре, позднее в здании также появятся спортзал, тир, медкабинет и учебные классы.

Отмечается, что студенты иркутских вузов и средних учебных заведений, задействованные на данном объекте, получают за свою работу зарплату.