Двух детей, чьи родители погибли при крушении А321, убивает лейкемия

Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM Два мальчика, 2006 и 2004 годов рождения, оставшиеся без родителей из-за их гибели при крушении российского самолета А321 над Синайским полуостровом, тяжело больны лейкемией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 25 октября, сообщил декан Высшей школы экономики Санкт-Петербурга Валерий Гордин, лишившийся 28-летнего сына и невестки в этой катастрофе.

По словам Валерия Гордина, как и предупреждали психологи МЧС, «время плохо лечит, количество обращений за помощью к психологам не уменьшается, а растёт». Прежде всего, разумеется, пытаются помочь детям, оставшимся в результате этого теракта без родных.

«Погибло 25 детей, но также есть дети, которые остались без родителей. Есть два ребенка, оставшихся без родителей, у мальчиков лейкемия, у одного из них в тяжелой форме. Вы понимаете, что такое собирать деньги в полной семье, и что такое, когда нет родителей. Понимаем, что у ребят тяжелое будущее. Постараемся привлечь благотворителей», — сказал Гордин.

Вместе с тем, рассказала председатель Совета благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова, потерявшая в этой авиакатастрофе молодую дочь, некоторые родственники погибших находят в себе силы жить дальше даже после гибели детей. А те, кто помоложе, имеют возможность дать начало новой жизни.

«Есть семья, которая потеряла двух детей, мальчика и девочку. И какова же была их радость, когда у них родилась двойня, тоже мальчик и девочка. Ещё у одной женщины, у которой в этом рейсе погиб ребенок, буквально две недели назад родилась девочка. Есть родственники, которые обращаются в органы опеки, чтобы усыновить ребенка. Два ребенка уже находятся на согласовании», — поделилась Захарова.

Напомним, 31 октября 2015 года самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа», совершавший рейс 9268 Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. При этом 136 человек были жителями Петербурга, 48 человек — из Ленинградской области. На борту также находились жители еще девяти российских регионов, а также граждане Украины и Белоруссии.

В организации взрыва на борту подозреваются лица, связанные с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Расследование уголовного дела о гибели А321 продолжается.

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