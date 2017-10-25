Очередникам в Москве обещают ускоренную выдачу жилья, но лишь по реновации

Москва, , 13:25 — REGNUM Несмотря на программу реновации, обьёмы жилищного строительства для очередников уменьшены не будут, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в Мосгордуме 25 октября, выступая с ежегодным отчётом о результатах деятельности правительства Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он добавил, что сейчас в пятиэтажках, включённых в программу реновации, находится около 27% очередников, которые в ускоренном режиме, вне зависимости от того, на какой находятся очереди, будут получать жильё в новых домах.

«Не метр в метр, а исходя из социальной нормы. А те люди, которые стоят на очереди 15−20 лет, им давно предлагались квартиры, но они выбирают и ждут лучших предложений», — отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин также добавил, что очередь на получении жилья за счёт улучшения жилищных условий уменьшилась в 2 раза со 140 тыс. до 65 тыс. и продолжает снижаться.

«Мы как выделяли субсидии и жильё на данную программу, так и будем выделять», — подчеркнул мэр.

По словам депутата КПРФ Леонида Зюганова, в настоящий момент в Москве действует только программа предоставления субсидий очередникам. На субсидии выделяется около 6 млрд рублей и этого крайне мало. Шансов на реализацию своего права на жильё лишены около 80 тыс. семей очередников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве заявили, что мэрия Москвы взялась за разработку и реализацию программы реновации, не исполнив ранее взятые обязательства перед очередниками.

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