Новак не исключил системных аварий в электросетевом комплексе

Москва, 25 октября 2017, 13:03 — REGNUM Глава Минэнерго Александр Новак констатирует снижение аварийности энергосистем в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.
В последние годы энергосистема проходит максимум нагрузок в штатном режиме, отметил министр в ходе «правительственного часа» в Госдуме.
«Обеспечена надежная работа электростанций сетевого комплекса, создан необходимый резерв генерирующих мощностей и пропускной способности линий электропередач», — сказал Новак.
За пять лет аварийность в электросетевом комплексе сократилась на 20%, а в генерации на 14%, продолжил министр.
«Конечно, не исключены еще системные аварии, но их количество в разы уменьшилось, и мы с коллегами ведем работу по улучшению ситуации», — заверил Новак.