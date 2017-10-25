Глава Туркмении на лошади осмотрел новостройки Ашхабада — видео

Ашхабад, , 12:51 — REGNUM На портале YouTube появился короткий видеоролик, в котором президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов верхом на лошади совершает осмотр строительных объектов в Ашхабаде.

«Президент Туркмении по просьбе мэра Ашхабада проконтролировал строительные объекты», — говорится в сообщении, которое размещено под видео.

На кадрах видно, как глава государства, одетый в спортивный костюм, едет на коне на фоне современных новостроек.

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