В Татарии хирурга будут судить за гибель ребенка

Казань, , 12:36 — REGNUM Хирург Лениногорской ЦРБ, отказавший в госпитализации тяжело больному ребенку, предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности. Об этом 25 октября сообщает прокуратура Татарии.

В конце ноября 2016 года в Азнакаевскую центральную районную больницу поступил 4-летний ребенок, которому поставили предварительный диагноз «кишечная непроходимость под вопросом».

Затем пациента отправили в детский стационар Лениногорской ЦРБ, однако хирург отделения отпустил ребенка домой. При этом он выдал справку о том, что хирургической патологии у ребенка нет.

Спустя несколько часов, после резкого ухудшения ситуации, малыша госпитализировали в реанимацию Азнакаевской ЦРБ, где он умер.

Эксперты заключили, что ребенок скончался из-за острой кишечной непроходимости и перитонита. Как считает следствие, хирург стационарного отделения не оценил тяжести состояния пациента, хотя своевременная диагностика позволила бы выявить признаки осложнения.

Уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 109 УК РФ, направлено в Лениногорский городской суд для рассмотрения по существу. 32-летний обвиняемый в полной мере признал вину. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Читайте также: В Москве предлагают ввести в УК статью о халатности врачей