В Саратовской области введены штрафы за продажу электронных сигарет

Саратов, , 12:34 — REGNUM В Саратовской областной думе в двух чтениях принят закон об административной ответственности за продажу электронных средств доставки никотина и жидкостей к ним несовершеннолетним, а также за продажу безалкогольных тонизирующих напитков в детских, образовательных и спортивных организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, сообщает ИА REGNUM.

Согласно с принятыми депутатами изменениями в закон «Об административных нарушениях на территории Саратовской области», установлены штрафы в следующем размере. За нарушение ограничения на продажу безалкогольных энергетиков: от 3 до 5 тыс. рублей на граждан, от 5 до 10 тыс. рублей — на должностных лиц и от 10 до 30 тыс. рублей — на юридических лиц. За нарушения запрета на продажу электронных сигарет и жидкостей к ним несовершеннолетним граждан будут штрафовать на сумму от 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей, должностных лиц — от 6 до 10 тыс., юрлиц — от 15 до 40 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, ограничивающий продажу электронных сигарет и безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним внесла региональная прокуратура в феврале текущего года. Он был доработан депутатами облдумы с учетом замечаний и предложений.

По словам члена Общественной палаты Саратовской области и регионального общества трезвости и здоровья Натальи Корольковой, поддержавшей эту инициативу, в России не занимаются исследованиями, чем «парят» людей и особенно подростков через электронные сигареты, а сертификация на них отсутствует. Кроме того она обратила внимание на то, что состав безалкогольных энергетических напитков — это «гремучая химическая смесь, не известно, «что там бодяжат».

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