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Нотариусы получают право запрашивать информацию в органах ЗАГС

Общество

Законопроект принят в первом чтении

Москва, 25 октября 2017, 12:07 — REGNUM  Законопроект о праве нотариусов запрашивать информацию из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Речь идет о сведениях о государственной регистрации рождения, смерти, заключения и прекращения брака, установления отцовства, перемены имени, а также сведения о внесении исправлений или изменений в соответствующие акты гражданского состояния.

Предполагается, что все эти действия будут осуществляться с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

«Оперативная информация будет (поступать нотариусам) в течение дня», — отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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