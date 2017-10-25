Нотариусы получают право запрашивать информацию в органах ЗАГС

Москва, , 12:07 — REGNUM Законопроект о праве нотариусов запрашивать информацию из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Речь идет о сведениях о государственной регистрации рождения, смерти, заключения и прекращения брака, установления отцовства, перемены имени, а также сведения о внесении исправлений или изменений в соответствующие акты гражданского состояния.

Предполагается, что все эти действия будут осуществляться с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

«Оперативная информация будет (поступать нотариусам) в течение дня», — отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).