В Петербурге ввели «немедленные» штрафы за нелегальную торговлю у метро

Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Петербургский парламент 25 октября поддержал законопроект о безусловных штрафах для нелегальных торговцев у станций метрополитена, передает корреспондент ИА REGNUM. Если ранее закон предполагал вынесение предупреждения до штрафа, то теперь первую санкцию решено отменить.

После принятия закона нелегальных продавцов у метро будут штрафовать при первом же нарушении, граждане рискуют лишиться 5 тыс. рублей, должностные лица — 15 тыс. рублей, юридические лица — 200 тыс. рублей.

По данным комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка, продажей товаров в неустановленных местах занимаются одни и те же люди. На 1 октября 2017 года комитет составил 3 тыс. 493 протокола, из которых 1 тыс. 170 не на штрафы, а только с предупреждением правонарушителей.

По словам руководителя комитета по законодательству Дениса Четырбока, ему жалуются горожане на «непроходимые торговые ряды» у станций метро или в других людных местах.

«Гнев наших избирателей вызывают протухшие продукты, китайский ширпотреб и антисанитария. Если говорить языком юридическим, всё это называется незаконной предпринимательской деятельностью. Страдают от этого не только потребители, но и добросовестные предприниматели, которые имеют лицензии, содержат торговые помещения в соответствии с санитарными нормами, платят «белую» зарплату и уплачивают налоги в бюджет города. Я считаю, что все они нуждаются в не меньшей защите от нелегальной торговой саранчи», — подчеркнул Четырбок.

Напомним, в интервью «Российской газете» 24 октября губернатор Георгий Полтавченко прокомментировал проект постановления петербургского правительства о запрете нестационарных торговых объектов ближе 100 метров от станций метро.«Я поставил задачу сохранить в 100-метровой зоне газетные киоски, цветочные павильоны и театральные кассы. Вот эти три вида торговых объектов мы оставим, а пирожки с шаурмой будем убирать», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило законопроект «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Санкт-Петербурге». Это документ, на основе которого будут разрабатываться схемы размещения торговых объектов на существующих и вновь застраиваемых территориях.

Читайте ранее в этом сюжете: Запретом торговли у метро Смольный загоняет малый бизнес в бездну