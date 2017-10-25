Ливийская береговая охрана наживается на мигрантах, пытающихся попасть в ЕС

Триполи, , 11:51 — REGNUM

Поддерживаемые Великобританией силы береговой охраны Ливии организовали схему рэкета, с помощью им удается обогащаться на мигрантах, пытающихся добраться до побережья стран ЕС, сообщает The Independent.

Об этом свидетельствуют показания нелегалов, собранные правозащитной организацией Human Rights Watch. По их словам, задержанные в Средиземном море мигранты смогли с помощью взяток избежать помещения в центры задержания в Ливии. На основании этого организация делает вывод, что финансирования ЕС борьбы с наплывом мигрантов лишь обостряет нынешний кризис.

Так, по свидетельствам Стефана, 30-летнего выходца из Камеруна, его избили и ограбили люди в форме береговой охраны, когда он пытался на лодке добраться до Италии. Перевозка была организованы контрабандистом из Камеруна.

«Пока они били нас, они требовали денег, доллары, телефоны — они забрали все», — заявил он. «Они утверждали, что если мы дадим им деньги, они сами отвезут нас в Италию».

Вместо этого, Стефана и других пассажиров лодки отвезли в тюрьму в ливийскойСабрате — один из крупнейших контрабандистских точке в Ливии, — где его продержали три недели.

По его словам, официальные лица пообещали освободить заключенных за €155 за голову. Из-за того что у Стефана не осталось денег после первой попытки пересечь Средиземное море, взятку за него и других 56 заключенных заплатил тот же контрабандист, которые и организовывал первое пересечение.

В результате камерунец оказался в том же доме, в котором он провел время до первой попытки. Через некоторое время он предпринял еще одну попытку добраться до ЕС, в результате чего был спасен и перевезен на Сицилию.