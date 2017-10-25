МЧС предупреждает: На Алтай надвигается непогода

Барнаул, , 11:30 — REGNUM В ближайшее время на Алтае может значительно ухудшиться погода, 25 октября сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

По прогнозу синоптиков, в Алтайском крае «ожидается усиление ветра, осадки, местами в виде снега, гололедные явления, установление временного снежного покрова, похолодание».

Это может привести к росту количества дорожно-транспортных происшествий и порывам линий электропередач, сообщают в пресс-службе.

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Все подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, по информации ведомства, перешли на усиленное несение службы и переведены в режим повышенной готовности, а сотрудники аэромобильной группы и поисково-спасательного отряда «в ближайшее время будут направлены на наиболее опасные участки трасс для организации патрулирования и оказания помощи гражданам».

Напомним, по информации МЧС, в условиях непогоды гражданам стоит воздержаться от дальних поездок, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях плохой видимости и гололеда.