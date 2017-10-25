Путин назначил председателя Верховного суда Чувашии

Чебоксары, , 11:27 — REGNUM Председателем Верховного суда Чувашии назначен 53-летний Анатолий Петров, который ранее работал заместителем. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Анатолий Петров назначен на новый пост на 6 лет. Он сменил в этой должности Николая Порфирьева, который работал председателем Верховного суда Чувашии с 2005 года, а в октябре 2017 года ушёл в отставку.

Справка ИА REGNUM. Анатолий Петрович Петров родился 11 марта 1964 года в деревне Элекейкино Ядринского (ныне Аликовского района) Чувашии. Окончил в 1995 году высшую юридическую школу МВД России. В 1989—1993 годах работал инспектором по делам несовершеннолетних, следователем следственного отдела Калининского РОВД города Чебоксары. Затем в течение четырёх лет трудился старшим следователем по особо важным делам следственного управления МВД Чувашии.

В 1997 году перешёл в Калининский районный суд Чебоксар, где работал судьёй, затем заместителем председателя. С 2003 года работает в Верховном суде Чувашской Республики: из них десять лет — судьёй, с 2013 года — заместителем председателя.