Пресс-секретарь Роскомнадзора останется под домашним арестом

Москва, , 11:26 — REGNUM Помещение пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, обвиняемого в мошенничестве, под домашний арест является законным. Такое решение вынес Московский городской суд, сообщает 25 октября РАПСИ.

Суд отклонил апелляционную жалобу, поданную адвокатами Ампелонского. Защитник обвиняемого Сергей Седаков утверждал, что следствие не предоставило данных о том, что его подзащитный может скрыться или продолжить противоправную деятельность.

Юрист также обратил внимание суда на положительную характеристику Ампелонского и его готовность сотрудничать со следствием. Адвокат попросил заменить меру пресечения на подписку о невыезде, чтобы фигурант дела мог продолжать работу.

Ампелонский поддержал доводы адвоката и добавил, что хочет навещать находящуюся в больнице мать.

Представитель следствия, в свою очередь, напомнил о том, что лица, причастные к преступлению, до сих пор не установлены. При замене меры пресечения на более мягкую обвинение будет настаивать на отстранении сотрудника Роскомнадзора от исполнения должностных обязанностей, так как никто из его коллег пока не был допрошен.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября Чертановский районный суд Москвы отправил пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, а также руководителя аппарата и начальника правового управления ведомства Александра Весельчакова и Бориса Едидина под домашний арест до 7 ноября. Ампелонский обвиняется в мошенничестве в в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

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