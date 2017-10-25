Власти Якутии в три раза урезают материальную помощь инвалидам

Якутск, , 11:45 — REGNUM Куда и почему исчез глава Алданского района Якутии, из-за чего уже закончились 300 млн рублей мэрии, выделенные на поездки и взаимодействие со СМИ, когда собираются продавать акции «АЛРОСА-Нюрба», чего опасаются инвалиды-диализники и зачем лидера регионального отделения ЕР хотят сместить — в обзоре ИА REGNUM .

Побег от отставки

Приглашение администрации главы и правительства Якутии (АгиП) на встречу проигнорировал руководитель Алданского района республики Северин Поздняков, и на это, как выяснилось, у него есть веские причины. О ситуации со ссылкой на собственные источники рассказал «Блокнот Якутска», по информации которого пропавшему главе района фактически грозит отставка, вот он и «теряется» от региональной власти.

Предлогом для встречи в АгиП озвучена необходимость обсуждения социально-экономических проблем района, но по версии регионального СМИ Северина Позднякова на самом деле намерены заставлять подать в отставку, и причина тому приближающиеся выборы, которые состоятся в 2018 году. На них «Единая Россия» решила сменить своего кандидата, и, по сведениям издания, вместо действующего главы выдвигать директора «Южно-Якутских электрических сетей» Игоря Шкурко. В победу Позднякова в правящей партии не верят, а потому, видимо, хотят заранее расчистить площадку для нового объекта своей поддержки.

Но Северин Поздняков, вероятно, не намерен сдаваться просто так. «Блокнот Якутска» полагает, что предложение уйти в отставку он может не принять и всё равно намерен баллотироваться, даже и без поддержки ЕР. Издание считает подобные опыты правящей партии в протестном района опасными и напоминает, как на выборах главы Алдана в 2015 году горожане проголосовали «против всех».

«АЛРОСА-Нюрба» дешевеет

10-процентный пакет акций компании «АЛРОСА-Нюрба», которые власти Якутии намерены продать, уже сильно упал в цене. Если изначально речь шла о 15 млрд рублей, то теперь уже называется цена всего в 12 млрд, что не намного больше залога в 10 млрд, который изначально намеревались получить за этот актив, при этом не теряя надежды на его возвращение.

Читайте также: Привлечение инвесторов или латание дыр? — споры об акциях АЛРОСА-Нюрба

По информации YAKUTIA.INFO, продажа ценных бумаг «АЛРОСА-Нюрба» обсуждалась на Координационном совете по предпринимательству при главе Якутска. Деньги по-прежнему намерены пустить на поддержку ГУП «ЖКХ» и авиакомпании «Якутия», а на обещанную поддержку местного предпринимательства выделят вместо трети средств от продажи, как предполагалось ранее, только 2 млрд рублей. И то, по словам министра инвестиционного развития республики Антона Сафронова, деньги на эти цели в таком размере сохранены только благодаря его усилиям.

Однако, по другой информации, размер предусмотренных на фонд средств составит не 2, а 1 млрд рублей.

«Дело в том, что эта сумма прописана в постановлении правительства по итогам встречи главы республики с бизнес-сообществом республики на форуме предпринимателей», — сообщил журналист и член КС Виталий Обедин.

«Мне кажется, какие-то действия всё равно надо предпринимать. А иначе от продажи акций вообще ничего не останется», — посоветовал депутат республики Владимир Фёдоров.

Борьба за власть

Секретаря Якутского регионального отделения ЕР Александра Ноговицына хотят сместить с должности руководителя правящей партии в республике, пишет «Блокнот Якутска».

По информации издания, его могут подвинуть коллеги по парламенту, цель — чтобы победителями из праймериз вышли нужные определенным силам люди. Возглавляет группу, по версии регионального СМИ, руководитель фракции ЕР в Ил Тумэне Алексей Еремеев при поддержке главы и правительства Якутии Фёдора Борисова и руководителя департамента внутренней политики Василия Гуляева.

На смещение Ноговицына у них месяц — в декабре будут сформированы предвыборные штабы, и никто не позволит делать такие кадровые перестановки. А после выборов начнутся праймеризы, после которых должность секретаря ЯРО потеряет свою привлекательность.

Заинтересованность сотрудников аппарата правительства республики в смене главы регионального отделения ЕР издание объясняет желанием заполнить Госсобрание лояльными людьми, которые будут впоследствии голосовать так, как надо.

Напомним, в 2018 году в Якутии состоятся выборы депутатов Госсобрания.

Куда делись деньги?

В мэрии Якутска закончились деньги на поездки, пишет ИА SakhaDay.

В окружной администрации заявили, что средства, выделяемые по программе «Развитие связей с общественностью, взаимодействия со СМИ, внешних и межрегиональных связей, муниципальных СМИ на 2015−2017 годы», а это более 300 млн рублей, исчерпаны. Издание считает, что причиной этого вполне могли стать масштабные поездки муниципальных чиновников для «поиска инвестиций» и «укрепления дружеских связей». Например, на дни Якутска в Стамбуле, где делегация чиновников была внушительной. Или на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Или в Олимпию (Греция), где чиновники также побывали в прошлом году на зажжении олимпийского огня.

«И это еще не все вояжи муниципальных чиновников. Остаётся только гадать, какой КПД имеется от таких поездок муниципальных чиновников, и есть ли он вообще», — констатирует издание, сообщая также о том, что на форум в Сочи ездили в том числе жёны двух чиновников, и «сколько еще родственников вошли в делегацию и остались не узнанными, пока неизвестно».

Экономия на инвалидах

В Якутии хотят сэкономить на материальной помощи инвалидам-диализникам, сообщает также Якутия.Инфо. Поскольку диализные залы есть в республике только в Якутске, Мирном и Нерюнгри, многие больные хронической почечной недостаточностью вынуждены переезжать туда из районов, а потому нуждаются в финансовой помощи на аренду жилья. Постановлением № 206 «Об утверждении Положения об оказании адресной материальной помощи в Республике Саха (Якутия) малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» инвалидов-диализников этих денег (порядка 64 тыс. рублей раз в полгода) могут лишить, поддерживая только тех, у кого доход ниже прожиточного минимума. При этом те, кто сохранит право на такую поддержку, будут получать раз в 6 месяцев всего 26 тыс рублей.

«У большинства инвалидов размер пенсии небольшой — около 15−20 тысяч рублей, но это все-таки выше одного прожиточного минимума (12 800 рублей). Средняя стоимость арендной платы — 15 тысяч рублей в месяц. При таких условиях диализникам из района выжить невозможно. Однако по логике чиновников, пытающихся продвинуть постановление №206, инвалид, получающий больше 12 800 рублей месячной пенсии — вполне обеспеченный. И в адресной матпомощи не нуждается», — пишет издание.

Интернет-газета доказывает яркими примерами жизни бедствующих диализников необходимость сохранения такой поддержки. Изменяющее условия получения этих средств постановление, по мнению председателя якутской «Нефро-Лиги» Михаила Сапожникова, ставит людей, у которых отказали почки, за грань выживания.

В министерстве труда и социального развития республики заявили, что ущемляющее права инвалидов постановление заменят новым, но Михаил Сапожников сомневается в том, что его утвердят и указывает на то, что сроки рассмотрения документа могут затянуться, тогда как речь идёт о жизни людей.