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«Поставили на паузу»: дуэт «Потап и Настя» объявил об уходе со сцены

Общество

Украинский дуэт «Потап и Настя» был образован в 2006 году

Киев, 25 октября 2017, 10:27 — REGNUM  Украинские поп-певцы Алексей Потапенко и Анастасия Каменских заявили, что уходят со сцены, соответствующее обращение к поклонникам было опубликовано на Youtube-канале группы.

«Ребята, у нас для вас есть очень интересная новость — мы решили наш дуэт поставить на паузу», — сообщила Каменских.

В своем видеообращении музыканты поблагодарили друг друга за 11 лет совместной деятельности. За это время дуэт выпустил пять альбомов и 29 клипов.

«Мы вам оставили огромное наследие», — подчеркнул Потапенко.

Кроме того, исполнители сообщили, что приготовили в качестве прощального подарка «кое-что интересное», при этом не раскрыв, что именно.

«Сколько продлится пауза, мы не знаем», — обратилась к поклонникам Каменских.

Напомним, украинский дуэт «Потап и Настя» был образован в 2006 году. Дуэт неоднократно являлся лауреатом ряда музыкальных премий, в том числе «Золотой граммофон», «Премия Муз-ТВ», «Песня года», «M1 Music Awards».

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Шоу-бизнес

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