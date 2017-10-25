«Поставили на паузу»: дуэт «Потап и Настя» объявил об уходе со сцены

Киев, 25 октября 2017, 10:27 — REGNUM Украинские поп-певцы Алексей Потапенко и Анастасия Каменских заявили, что уходят со сцены, соответствующее обращение к поклонникам было опубликовано на Youtube-канале группы.
«Ребята, у нас для вас есть очень интересная новость — мы решили наш дуэт поставить на паузу», — сообщила Каменских.
В своем видеообращении музыканты поблагодарили друг друга за 11 лет совместной деятельности. За это время дуэт выпустил пять альбомов и 29 клипов.
«Мы вам оставили огромное наследие», — подчеркнул Потапенко.
Кроме того, исполнители сообщили, что приготовили в качестве прощального подарка «кое-что интересное», при этом не раскрыв, что именно.
«Сколько продлится пауза, мы не знаем», — обратилась к поклонникам Каменских.
Напомним, украинский дуэт «Потап и Настя» был образован в 2006 году. Дуэт неоднократно являлся лауреатом ряда музыкальных премий, в том числе «Золотой граммофон», «Премия Муз-ТВ», «Песня года», «M1 Music Awards».