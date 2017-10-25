«Поставили на паузу»: дуэт «Потап и Настя» объявил об уходе со сцены

Киев, , 10:27 — REGNUM Украинские поп-певцы Алексей Потапенко и Анастасия Каменских заявили, что уходят со сцены, соответствующее обращение к поклонникам было опубликовано на Youtube-канале группы.

«Ребята, у нас для вас есть очень интересная новость — мы решили наш дуэт поставить на паузу», — сообщила Каменских.

В своем видеообращении музыканты поблагодарили друг друга за 11 лет совместной деятельности. За это время дуэт выпустил пять альбомов и 29 клипов.

«Мы вам оставили огромное наследие», — подчеркнул Потапенко.

Кроме того, исполнители сообщили, что приготовили в качестве прощального подарка «кое-что интересное», при этом не раскрыв, что именно.

«Сколько продлится пауза, мы не знаем», — обратилась к поклонникам Каменских.

Напомним, украинский дуэт «Потап и Настя» был образован в 2006 году. Дуэт неоднократно являлся лауреатом ряда музыкальных премий, в том числе «Золотой граммофон», «Премия Муз-ТВ», «Песня года», «M1 Music Awards».