Директор УПК Минстроя Чувашии попал под уголовное преследование

Чебоксары, , 10:27 — REGNUM В отношении бывшего директора учебно-производственного комбината (УПК) Минстроя Чувашии возбуждено уголовное дело, 25 октября сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Чувашии.

Комбинату был причинен ущерб, информирует пресс-служба, «на сумму свыше 46 тыс. руб». Предполагается, что подозреваемый действовал в интересах коммерческой организации, «подконтрольной его знакомому», переуступив (за вышеозначенную мзду) этой организации долг платежеспособного контрагента перед УПК.

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Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба ведомства.

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Напомним, ранее пресс-служба СК РФ по Чувашии сообщала о задержании директора чебоксарской гимназии по подозрению в получении взяток на общую сумму 90 тыс. рублей (за прием детей в школу), а также о новом уголовном расследовании в адрес бывшего мэра города Чебоксары, (незаконно израсходовавшей свыше 100 тыс. рублей возглавляемого ею ОАО «Страховая компания «Чувашия-Мед»).