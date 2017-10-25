Ростовчане добились отмены установки памятника Солженицыну

Ростов-на-Дону, , 10:18 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону, выступающие против увековечивания памяти Александра Солженицына в городе-миллионнике, отмечают победу. Пресс-секретарю регионального отделения общественного движения «Суть времени» Максиму Гончарову поступил ответ из городской администрации за подписью исполняющей обязанности начальника Управления культуры Светланы Ломоносовой, в котором говорится об отмене установки памятника, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Так, на заседании межведомственной комиссии по наименованиям общественно значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в Ростове-на-Дону во внимание было принято коллективное обращение, которое поступило в адрес первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова. К письменному заявлению были прикреплены подписи тех, кто не одобрил инициативу установки мемориала писателю. В ходе дискуссии в качестве места увековечивания памяти было предложено пересечение проспекта Солженицына и улицы Ерёменко в микрорайоне «Левенцовский». Но этот вариант инициатору пришёлся не по душе. В этой связи «членами комиссии принятое решение по данному вопросу отменено».

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Напомним, в Ростове-на-Дону прошли митинги, участники которых выступили против установки памятника Солженицыну. Реакция горожан последовала после того, как это событие было включено в календарь мероприятий по случаю празднования 100-летия со дня рождения писателя на Дону. Организаторы акции — Ростовское региональное отделение Общественного движения «Суть времени» — подготовили обращение, в котором обосновали протест. В частности, внимание чиновников обращено на недопустимость увековечивания памяти писателя, воспевавшего гитлеровцев и бандеровцев, напомнив, что за антигосударственный характер произведений от Солженицына отвернулось большинство советских писателей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян считает, что произведение писателя «Архипелаг ГУЛАГ» ни в коем случае нельзя использовать как исторический источник.

«Есть объективные цифры историков, сколько на самом деле было жертв политической репрессии. Цифры Солженицына в 100 млн человек — бредовые цифры этих потерь, они не выдерживают критики. Историк Виктор Земсков с этими цифрами ложился спать и утром с ними же вставал. Ну так почему не взять его цифры — 2 млн репрессированных. «Архипелаг ГУЛАГ» — это целиком научная фантастика. В ней нет никакой истины. А поэтому вопрос в том, что роль Солженицына в нашей истории — очень проблемная», — отмечал ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Сергей Кургинян.

По мнению лидера движения «Суть времени», Александр Солженицын — крупный, но не великий литератор, его творчество достойно уважения. Что касается Солженицына-историка, то об этом надо забыть.

«Произведение Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» — это агитка, это фантазия, это глубокая фальсификация истории, в нём нет правды. Это произведение-таран, направленное на сокрушение Советского Союза любой ценой, то есть это чистый акт пропаганды. Поскольку нам необходимо восстановление исторического сознания, то восстанавливать его с помощью «Архипелага…» невозможно. Солженицын не историк, он определённый общественный деятель с определённой смешанной ориентацией — с одной стороны, патриотической, с другой — антисоветской, с третьей — нельзя понять, монархист он или февралист. Как историк — это антивеличина», — высказался Кургинян.

Что касается увековечивания памяти писателя в Ростове-на-Дону, то здесь, по словам политолога, необходимо соблюдать демократию, действовать в соответствии с общественным мнением.

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