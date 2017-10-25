Хакамада о переговорах с боевиками на Дубровке: Каждый что смог, то сделал

Москва, , 09:59 — REGNUM Граждане, вступившие в переговоры с террористами во время теракта на Дубровке осенью 2002 года, тянули время, чтобы боевики не убивали заложников. Об этом сообщила политик Ирина Хакамада в интервью РИА «Новости».

"Позвали по списку, кто был в Москве, все зашли, и Кобзон (Иосиф Кобзон), и я, и Политковская (Анна Политковская) ночью, и каждый что смог, то сделал: и тянул время, не увеличивая жертвы, и переговоры шли непрерывно, поэтому, тактика была правильная», — сказала политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа вооруженных боевиков с 23 по 26 октября 2002 года удерживала в заложниках актеров и зрителей мюзикла «Норд-Ост». В ходе операции по освобождению заложников все находящиеся в здании члены незаконных вооруженных формирований были убиты.

По официальным данным, 130 заложников погибли.

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