Жириновский не увидел оскорбляющих сцен в «Матильде»

Москва, , 09:54 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе просмотра «Матильды» не увидел сцен, оскорбляющих чувства верующих, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

«Красивый фильм, музыка хорошая, костюмы… По художественным параметрам все хорошо… Но подбор актеров — это как в футбольной команде, наберут легионеров… Немец играет Николай II, зачем? Огромное количество наших актеров. Нет соответствия. Николай II был ниже», — отметил депутат.

«Никаких сцен сюжета, чтобы это оскорбляло чьи-то чувства, мы не нашли», — указал он.

Те, кто пытались сорвать выход фильма Алексея Учителя, по мнению Жириновского, просчитались.

«Если бы не ажиотаж, не оправдал бы вложенных средств», — полагает Жириновский.

Накануне в кинотеатре «Октябрь» прошел предпоказ скандального фильма «Матильда».

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