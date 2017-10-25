В зоопарке Приморья подружились львенок и щенок

Владивосток, , 09:47 — REGNUM Маленькая львица Астра, поселившаяся в зоопарке «Садгород» во Владивостоке, подружилась со щенком среднеазиатской овчарки. Об этом журналистам рассказала директор зоопарка Алена Асновина.

Она пояснила, что Астре сейчас два месяца. Когда она подрастет, то составит пару живущему в зоопарке льву Бонифацию. Астра росла вместе с братьями, и ей нужна компания.

Товарища для совместных игр Астре нашли, купив щенка. Пока друзья живут в доме директора зоопарка. Скоро у них появится свой вольер с домиком.

Ручную львицу трижды в день кормят мясом из рук и поят молоком из бутылочки. Время она проводит на улице, а спит — в домашнем кресле. Астра уже стала участницей фотосессий, добавила Асновина.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре новые обитатели появились и в Московском зоопарке. Редкие птицы — кафрские рогатые вороны — стали родителями впервые за 20 лет. Вороненок пока живет отдельно от родителей.

Кроме того, из Праги в столицу привезли гривистую волчицу. Самку поселили в вольере по соседству с лисами и красными волками. Московский зоопарк будет участвовать в программах размножения и восстановления популяции этого редкого хищника, похожего на лису.

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