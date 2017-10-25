В детском травмпункте Челябинска не нашли вакцины от столбняка

Челябинск, , 09:42 — REGNUM В Челябинске разгорается скандал. Сотрудники травмпункта города не смогли поставить двухлетней девочке вакцину от столбняка. Её родителям пришлось обращаться в платную клинику, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее в одном из парков города девочку укусила белка. Её родители обратились за помощью в травмпункт детской городской больницы. От бешенства ребёнку прививку сделали. А вот от столбняка препарата не оказалось.

О произошедшем на своей странице в Facebook сообщил руководитель областного штаба «Союза добровольцев России» Владимир Корнев. Родителям пришлось ехать в частную клинику, где девочке и сделали прививку от столбняка.

У общественников уже возникли вопросы к медицинским начальникам. Они направили жалобу в региональный Минздрав.

По данным местных СМИ, речь идёт о больнице №1. В самом учреждении и в областном Минздраве ситуацию пока не прокомментировали.

Добавим, случаи, когда белки кусают людей, не редкость. По мнению специалистов, в основном в этом виноваты сами люди, которые пытаются погладить животное и провоцируют его на защиту.