Школьники Тюмени остались дома из-за снегопада

Тюмень, , 09:42 — REGNUM В связи с погодными условиями и штормовым предупреждением в Тюмени отменены занятия в школах, сообщает 25 октября портал департамента образования администрации города Тюмени.

«В связи со штормовым предупреждением и высоким уровнем осадков департаментом образования принято решение о проведении занятий в общеобразовательных учреждениях города Тюмени в дистанционном режиме», — информирует ведомство. Учительский состав работает в обычном режиме, а для детей, все-таки пришедших в школу, занятия пройдут в соответствии с утвержденным расписанием.

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Напомним, 24 октября на сайте megatyumen.ru сообщалось, что вследствие дорожно-транспортных происшествий, вызванных «не переобутыми» в зимнюю резину автомобилями, на улицах Тюмени, заваленных снегопадом, скопились 10-балльные, по информации «Яндекс.Пробок», заторы.