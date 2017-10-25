Таможня Гонконга изъяла крупную партию кокаина

Гонконг, Китай, , 09:27 — REGNUM В международном аэропорту Гонконга завершилась спецоперация в ходе которой были задержаны два иностранных гражданина, попытавшихся провести в Китай 6,7 кг кокаина. Двое молодых людей были задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено официальное обвинение.

21 октября сотрудники правоохранительных органов Гонконга задержали 18-летнего мужчину, прибывшего из Перу и попытавшегося ввести 5,2 кг кокаина под видом восковых свечей. 23 октября в аэропорту был задержан 27-летний пассажир, прибывший в Гонконг рейсом из Катара, пишет «Наньцзао жибао».

Во время прохождения досмотра сотрудники службы безопасности обратили внимание на багаж пассажира. В ходе детального досмотра из колес и рамы чемодана пассажира были извлечены свертки с 1,5 кг кокаина.

В соответствии с гонконгским законодательством, задержанным грозит штраф в размере до 5 млн гонконгских долларов и пожизненное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, таможенное управление Гонконга сообщило о задержании крупной партии наркотических веществ. Преступники пытались провести 15 кг наркотиков под видом фруктов из Южной Америки.

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