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Появились новые данные о состоянии журналистки Фельгенгауэр

Общество

«Состояние средней тяжести»

Москва, 25 октября 2017, 09:18 — REGNUM  Состояние журналистки радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр, на которую 23 октября было совершено нападение в офисе в центре Москвы, оценивается как средней тяжести. Об этом «Агентству Москва» сообщили в справочной службе НИИ им. Н. Склифосовского.

«Она по-прежнему в палате интенсивной терапии, — сказали в справочной. — Состояние средней тяжести».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр было совершено в центре Москвы 23 октября. Злоумышленник ворвался в помещении радиостанции, прыснул охраннику в лицо из газового баллончика и ударил сотрудницу СМИ ножом в горло.

Подоспевшие сотрудники охраны скрутили нападавшего, а затем передали его полиции. Сама журналистка была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифософского.

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Нападения на журналистов

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