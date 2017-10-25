ТОР: выступление оренбургского депутата сравнили с горячечным бредом

Оренбург, , 09:20 — REGNUM В Оренбурге законопроект области по поводу налога на имущество организаций и налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для резидентов территорий опережающего развития, создаваемых на территории моногородов Оренбургской области, вызвал противоречия среди депутатов. Категорически против законопроекта выступил депутат Владимир Фролов («Справедливая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий отметил, что действующая редакция федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» устанавливает два уровня правового статуса территорий, которые получают его на 10 лет (моногорода) и на 70 лет для всех других территорий. По существу, этим федеральным законом предусматривается передача неограниченной законом территории России с природными ресурсами иностранному резиденту. При этом резидент освобождается от уплаты налогов и сборов, выводится из-под действия российского законодательства, при этом страна не получит ничего. А после окончания срока договора резидент имеет право распорядиться созданным им имуществом по своему усмотрению. По истечении срока договора резидент может вывезти своё имущество из ТОРа, может его уничтожить на месте.

Вице-губернатор Оренбургской области Наталья Левинсон подчеркнула, что законопроект не имеет отношения к иностранным нерезидентам или резидентам.

Александр Куниловский («Единая Россия») и вовсе сравнил речь коллеги с горячечным бредом:

«Какое отторжение территорий, какое неподчинение закону? Вообще с горячечным бредом это можно сопоставить».

Он подчеркнул, что такие выступления недопустимы на заседаниях Законодательного собрания, и отметил, что в речи не было ни одного слова по существу закона.

Сгладил ситуацию спикер регионального парламента Сергей Грачёв, указав, что Владимир Фролов «несколько перепутал».

В итоге три поправки в закон приняты во втором чтении. Они предусматривают налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет, для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Оренбургской области (резидентов), в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, в размере 0% — в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития; а также 10% — с шестого по десятый налоговый период включительно, начиная с налогового периода, в котором, в соответствии с данными налогового учета, была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития.

В случае, если резидент не получил прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, в течение трёх налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором такой налогоплательщик был включён в реестр резидентов, сроки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, начинают исчисляться с четвертого налогового периода, считая с того налогового периода, в котором такой участник был включен в реестр резидентов.

Льготные налоговые ставки применяются при условии ведения резидентами раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности.

Поправки были разработаны для приведение областного законодательства в соответствие с федеральным. Первым городом, который получил правовой статус территории опережающего развития (ТОР), становится город Новотроицк сроком на 10 лет. За ним последует еще шесть территорий по решению правительства Российской Федерации.

В Новотроицк планируется привлечь 53 резидента и более 8 млрд инвестиций, создать 2322 новых рабочих места.