В центре Москвы обнаружили клад из монет времен Петра I

Москва, , 08:23 — REGNUM Клад из 97 монет конца XVII — начала XVIII века обнаружили во время благоустройства улицы Нижняя Радищевская в центре Москвы. Монеты времен Петра I, общий вес которых составляет 23,8 грамма, состоят из сплава серебра и меди. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Клад найден у дома 10, строения 1 на Нижней Радищевской улице поблизости от церкви Николая Чудотворца на Болванке.

«Возможно, эта церковь и была в свое время ориентиром для того, кто оставил монеты, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. — Во всяком случае, только она сохранилась с тех времен на данном участке. Сам клад мог быть зарыт, к примеру, под оградой церкви».

Отмечается, что копейки были глубоко закопаны, сильно окислились и прилипли друг к другу. Однако, благодаря этому монеты сохранили целостность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября 2017 г. в Москве в одной из квартир был обнаружен тайник, в котором лежали золотые монеты конца XIX — начала XX веков. Клад был найден во время ремонтных работ в районе Замоскворечье.

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