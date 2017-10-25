Киев проведет перепись населения в 2020 году

Киев, , 08:24 — REGNUM В 2020 году пройдет перепись населения на Украине, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает 25 октября «112 Украина».

По его словам, перепись украинского населения запланирована правительством страны на 2020 для того, чтобы «на 100%» узнать уровень и качество жизни украинских граждан. Розенко отметил, что проведение переписи населения обойдется Украины в 2 млрд гривен ($75 млн).

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Напомним, после развала СССР Украина стала членом ООН. По рекомендации международной организации, страны должны проводить перепись населения один раз в 10 лет, однако Киев 16 лет назад (в 2001 году) провел первую и единственную перепись населения за все время независимости Украины. Хуже ситуация обстоит только в Узбекистане, где перепись населения с 1991 года не проводили ни разу.

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Как сообщало ИА REGNUM, население Украины с момента развала СССР неуклонно сокращается. Так, в 1993 году на Украине проживало 52,2 млн человек, в 2016 году эта цифра стала равняться 42,7 млн человек (без учета Крыма и Донбасса).

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