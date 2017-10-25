В Зауралье отменили междугородние автобусы

Курган, , 08:00 — REGNUM В Курганской области запрещено движение общественного транспорта по межрегиональным и межмуниципальным маршрутам. Также ограничено движение транспорта, который перевозит опасные грузы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Движение запрещено с 17:00 по местному времени 24 октября. Соответствующее распоряжение подписал заместитель директора областного департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики.

Поводом для ограничений стали плохие метеоусловия. Снегопады и холода привели к снежным накатам и гололёду. Также отмечены порывы ветра до 20 метров в секунду.

Ранее с рекомендациями ввести ограничения выступило МЧС. Они носят обязательный для транспортных предприятий характер и будут действовать вплоть до отмены.

Отметим, обильные снегопады отмечены в Зауралье с 24 октября. В ближайшие двое суток непогода сохранится, полагают синоптики.

На очистку трасс и улиц от снега брошена дорожная техника. А в Варгашинском, Белозерском и Макушинском районах развёрнуты пункты обогрева.