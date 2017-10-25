В Оренбурге решили дать бой автохламу во дворах

Оренбург, , 07:50 — REGNUM В Оренбурге на заседании горсовета во время обсуждения вопроса о благоустройстве города депутатам озвучили проблему автохлама. Прокурор выступил с инициативой разработки порядка ликвидации заброшенных автомобилей в оренбургских дворах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в депутатском корпусе.

Прокурор Оренбурга Андрей Жугин считает, что необходимо разработать и утвердить обязанности и действия муниципалитета, автоинспекции, участкового.

Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат горсовета Александр Шмарин, проблема в городе есть, она актуальна, и инициатива надзорного ведомства правильная и своевременная. Во многих дворах годами стоят и гниют машины, но, если на авто имеются номера, то вывезти их без разрешения хозяина невозможно. Ликвидировать автохлам можно лишь в том случае, если он бесхозный.

Законодательно не ограничивается, до каких пор авто может занимать парковочное место. Главное условие — соблюдение правил, то есть отсутствие помех другому транспорту, пешеходам.

Стоит отметить, что по числу заброшенных автомобилей нет никаких (ни официальных, ни неофициальных) данных. Проблема «гуляет» по многим дворам. При дефиците парковочных мест годами хранящийся на дворовом пространстве автохлам сильно раздражает жителей. Некоторые авто успели превратиться в жилище для бомжей. Ряд заброшенных машин дети используют для игр. Тут уже проблема не только в некрасивом виде транспорта, но и проблема безопасности возникает.

Особо предприимчивые оренбуржцы нашли лазейку, как избавиться от такого автомобильного мусора у себя во дворе. С машины вдали от посторонних глаз снимают госномера и выбрасывают их, а правоохранительным органам сообщают уже о бесхозном авто. Нет госномеров, значит, идентифицировать владельца не представляется возможным, следовательно, машина — бесхозная. Лазейка, конечно, незаконная. Но на беззаконие толкает отсутствие законных правил.

При решении проблемы по очистке областного центра от автохлама неизбежно встанет вопрос территории, куда должны привозить все заброшенные автомобили. Кроме того, как признался Шмарин, пока не ясно, порядок должен утверждать горсовет или Заксобрание, а может, инициатива прокурора должна трансформироваться в нормативные акты ведомственных структур. Ясно одно — проблема есть, и её надо решать.