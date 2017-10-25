Кинотеатры усилят меры безопасности в связи с выходом в прокат «Матильды»

Москва, , 07:34 — REGNUM В отделения полиции почти 30 городов России поступило обращение со стороны представителей объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», которые просят усилить меры безопасности около кинотеатров на время проката фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом «Агентству Москва» сообщила директор объединенной киносети по связям с общественностью Александра Артамонова.

«Мы находимся на связи с местными отделениями полиции, в них были направлены информационные письма и заявления с просьбой усилить меры безопасности около кинотеатров во всех 29 городах, где у нас находятся кинотеатры, в том числе в Москве и Мособласти, — заявила Артамонова. — И, в основном, мы уже получили ответ».

Директор объединенной киносети по связям с общественностью добавила, что безопасность около кинотеатров планируется усилить примерно на один месяц, то есть на весь предполагаемый срок широкого проката фильма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, верующие, заявляющие, что фильм «Матильда» оскорбляет религиозные чувства, собрали подписи для обращения к президенту России Владимиру Путину.

По их словам, они опасаются негативного влияния фильма на общество, а также провокационных действий со стороны других противников киноленты.

Обращение к российскому лидеру уже передано.

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