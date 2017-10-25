Агрессивная пиар-акция разных персон: за проектом «метанол» стоят якутяне?

Якутск, , 05:39 — REGNUM К обсуждению болезненного для Якутии вопроса строительства метанолового завода подключился экс-депутат трёх созывов Госсобрания региона и экс-глава «Саханефтегаза» Афанасий Максимов. Он уверен, что на берегу реки Лена точно не стоит строить газоперерабатывающий комплекс, а настойчивость в этом вопросе представителей власти и Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) объясняет заинтересованностью в этом проекте кого-то в республике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Есть информация, что за проектом «Метанол» стоят наши земляки — якутяне, и она кажется логичной. Во-первых, этот проект был уже давно озвучен и написан местным предприятием — Восточно-Сибирской газохимической компанией (ВСГХК). Во-вторых, ЯТЭК уже создал отдельное юрлицо под этот проект. Такими схемами на практике пользуются, если хотят продать проект на начальном этапе, чтобы избежать долгих процедур с публичными компаниями, где имеются многие миноритарии и физлица. В-третьих, об этом говорит агрессивная пиар-акция разных персон, начиная с правительства республики и кончая теми, кого из этого правительства недавно только «попросили», — анализирует причины настойчивого лоббирования строительства завода чиновниками и политиками республики Афанасий Максимов.

Он уверен, что если и строить завод, то не на берегу реки Лена, и только после решения ряда принципиальных вопросов.

«Нужно навести порядок в самом Кысыл-Сыре, наладить производство товарного бензина из сырого газоконденсата, потушить «факел», — уверен Афанасий Максимов.

Кроме того, по его мнению, в случае реализации проекта первостепенной задачей переработки природного газа должно стать обеспечение внутреннего рынка «зелёным» топливом, и здесь республике могут помочь технологии его получения, которые с каждым годом совершенствуются.

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Экс-депутат республики также обратил отдельное внимание на то, что инвестор проекта должен быть надёжен, иметь достаточные для его реализации финансовые возможности, и тогда не стоит рассчитывать на ЯТЭК, которой фактически владеет «Сумма-Капитал».

"Если это — «Сумма Капитал», у которой, начиная с Владивостока до Калининграда — одни проблемы, то ей — не до реализации такого масштабного, финансово ёмкого проекта, — считает Афанасий Максимов. — Кто же им предоставит инвестиции, если они в долгах, как в шелках? Они даже свои месторождения не могут содержать на должном уровне. Если действительно, находясь в таком цейтноте, ЯТЭК лихорадочно продвигает этот проект, то это, скорее всего, лишь пиар-акция, направленная на выгодную продажу самой ЯТЭК».

Опальный политик Якутии, комментируя потенциальное строительство химзавода в республике, не мог не напомнить и о том, что экологическая система этого северного региона очень хрупка: «Всякого разного рода инсинуации на тему «резкого похолодания» беспочвенны. Поэтому считаю, что, если и строить метанольный завод, то это надо делать на юге Якутии. Я принципиально не против газопереработки, потому что продукция из природного газа более «зелёная», и мы должны создавать на территории республики конечный продукт. Но весь современный мир сейчас крайне озабочен загрязнением экологии. Не зря на прошедшем Давосском форуме все ведущие экономисты мира сошлись в том, что природные катаклизмы, вызванные изменениями климата из-за деятельности человека, являются главной угрозой экономике всего мира. И я категорически против строительства метанольного завода на берегу нашей кормилицы — реки Лена».

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Как сообщало ИА REGNUM, до сих пор заинтересованным экологам, депутатам и общественникам не показали новый проект химзавода по производству метанола, который собираются строить в Мегино-Кангаласском районе республики. Между тем, с мнениями об экологичности, безопасности и нужности проекта уже выступили экс-замминистра развития гражданского общества республики и советник гендиректора ЯТЭК Афанасий Егоров, бывший глава Забайкальского края Константин Ильковский, министр охраны природы региона Сахамин Афанасьев, бывший вице-премьер и заместитель директора «Якутскэнерго» Алексей Стручков, экс-глава Мегино-Кангаласского улуса Владимир Птицын и другие.

Противники строительства такого предприятия на берегу Лены — экс-министр финансов республики Эрнст Берёзкин, депутат гордумы Якутска Анатолий Кырджагасов, председатель общественного движения «Сир», эколог Иван Степанов считают, что создать такое предприятие, не навредив экологии, получится вряд ли, и просят показать проект завода. Своё мнение высказывала и независимый эколог из Приморья, биолог и член общественного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов Татьяна Вшивкова, которая полагает, что, называющие производство метанола совершенно безопасным люди врут.

«Когда мне говорят, создавая вредное производство, что всё будет хорошо и замечательно, я сразу не верю. Правит частный бизнес, которому всё равно, что будет потом, и поэтому они врут. Люди, которые говорят о безопасности вредного производства, мало того, что безответственные, они, видимо, ещё и продавшиеся», — отмечала Татьяна Вшивкова.