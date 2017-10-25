Китайские продукты станут безопасней, контроль станет прозрачней

Пекин, , 04:58 — REGNUM Китай завершит создание собственной системы отслеживания качество продуктов в 2020 году, сообщает 24 октября агентство «Синьхуа».

По информации Министерства торговли КНР и еще девяти центральных ведомств, системы отслеживания качества будет охватывать ключевые продукты, включая фермерскую продукцию, еду, препараты, специальное оборудования, опасные материалы и редкоземельные материалы.

Согласно планам, система стандартизации и система отслеживания качества продуктов будут внедрены уже к 2020 году, что приведет к большему вовлечению общественности в контроль за качеством продукции.

Система контроля предоставит информацию об источниках и местах назначения товаров, а также об ответственных лицах на разных этапах. Система также повысит качество управления, предложив инновационные методы надзора за качеством и обеспечив безопасность потребительских товаров.

За последние годы КНР старается внедрять современные информационные технологии, включая интернет вещей, а также облачные сервисы в сфере контроля качества по ключевым потребительским товарам и продуктам.

Напомним, что вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян в июне 2017 года высказался в пользу улучшения эффективности надзорных органов в области контроля качества и безопасности продукции. В особенности речь шла о продуктах питания и лекарственных средствах.

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