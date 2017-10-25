Банда «безумных убийц» в Бельгии: Расследование зашло в тупик

Брюссель, , 01:07 — REGNUM Министерство юстийии Бельгии заявило о провале расследования дела банды «Безумные убийцы» (Mad Killers), причастной к десяткам убийств в 1980-х годах, передает Associated Press.

Кроме того, Минюст Бельгии отметил попытки «манипулирования» ходом расследования со стороны заинтересованных лиц.

«Стратегия расследования не дала адекватных результатов. Также были предприняты попытки манипулировать расследованием (дела банды «Безумные убийцы» — прим. ИА REGNUM )», — говорится в заявлении министра юстиции Бельгии Коэна Гинса.

Банда «Безумные убийцы» считается причастной как минимум к 28 убийствам, совершенным в Бельгии в 1980-х годах.

Расследование преступлений банды длится десятилетиями, однако до сих пор ни один предполагаемый член группировки не был признан виновным.

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