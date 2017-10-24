В Италии разрешили употреблять насекомых в пищу

Черноббио, Италия, , 23:09 — REGNUM Ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti сообщила о вступлении в силу постановления ЕС о новых продуктах питания, которое официально позволяет продавать насекомых в пищу и предлагать их в меню в пунктах общественного питания.

Так всевозможные личинки, жуки и скорпионы признанными «новыми продуктами» или «традиционными продуктами» из третьих стран.

Как передает информационный канал Tgcom24, в рамках международного форума по сельскому хозяйству, который прошел в городе Черноббио 20 и 21 октября, ассоциация Coldiretti организовала отдельный стенд, где был создан стол с некоторыми блюдами на основе насекомых.

Среди них: домашние макароны из сверчков, китайские хрустящие многоножки и жареные тарантулы без консервантов и красителей из Лаоса, а также жареные гигантские черви из Тайланда.

Тем не менее, итальянцы, кажется, не готовы иметь эти новые блюда на своих столах. Согласно опросу Coldiretti, 54% итальянцев выступают против, потому что считают такие блюда чуждыми национальной культуре. Тем, кому все равно, составляют 24%, а те, кто готов попробовать — 16%. В ходе выставки очень немногие посетители рисковали пробовать блюда из насекомых. Итальянцы признаются, что им проще съесть насекомых в переработанном виде, например, в виде муки.