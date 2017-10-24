Налоги на алкоголь, укрощение ящура: события Башкирии

Уфа, , 22:44 — REGNUM Ящур как следствие таможенного союза?

Одной из часто упоминаемых за прошедшую неделю стала тема заболевания домашнего скота ящуром. По сообщению «Горобзора» , в сети получила широкое распространение версия, что заражение скота могло быть заранее спланированной акцией по применению бактериологического оружия. Аргументация теории строилась на том, что скот массово уничтожается в том же самом районе, на котором вьетнамские инвесторы из ТH True milk при поддержке правительства Башкирии планировали строить молочный завод. Территория Туймазинского района якобы освобождалась таким образом от ненужных конкурентов. Власти Башкирии опровергли слухи о том, что заражение скота вирусом ящура произошло из-за разбитой ампулы с вакциной. Начальник Управления ветеринарии РБ Вакил Буранбаев заявил, что заражение ящуром от вакцины невозможно. В зоне пяти населенных пунктов полностью проведено отчуждение животных, произведена дезинфекция, установлены посты. С 16 октября начался отчет в 21 день, по истечении которых 7 ноября все ограничения снимаются. В «угрожаемой зоне», то есть в радиусе 30 км от очага, где установлен ящур, изъято и отправлено на анализ более 4 тыс. проб с охватом всего скота из Туймазинского, Шаранского, Буздякского и Белебеевского районов, проведены исследования. После получения отрицательного результата, в зоне проведена вакцинация, привито более 100 тыс. голов рогатого скота.

Вспышка ящура, опасной вирусной инфекции, зафиксирована 6 октября в селах Урмекеево и Ермухаметово и в селе Кандры Туймазинского района Башкирии у крупного рогатого скота. Источником заражения стали завезенные из Средней Азии переболевшие опасным заболеванием овцы КФХ «Нур». Размер ущерба от вспышки ящура в двух районах Башкирии может достигнуть 50−60 млн рублей, сообщил вице-премьер республики Ирек Мухаметдинов. По его данным, из 266 личных подсобных хозяйств в четырех населенных пунктах отчуждено 539 голов крупного и 767 голов мелкого рогатого скота.

Руководитель Управления Россельхознадзора по РБ Юрий Петров прокомментировал, как ведомство допустило ввоз на территорию республики зараженных овец: «Мы сейчас живем со многими государствами бывшего Советского союза на территории таможенного союза. Единое экономическое пространство, к сожалению, позволяет более слабо проводить контрольно-надзорные мероприятия» .

Нападение на журналистов

Тема содержания домашнего скота нашла продолжение. Как сообщают СМИ, Следственный комитет подключился к проверке информации об удержании съемочной группы «БСТ» на ферме в деревне Новый Актанышбаш Краснокамского района, где они проверяли информацию об умирающей скотине. Пресс-служба регионального следкома сообщила об инициировании доследственной проверки по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов. Ранее сообщалось, что районное руководство опровергло информацию о том, что скот на этой ферме умирает от голода.

13 юбок или 86 кг говядины: номинальные доходы выросли, реальные сократились

Всю прошлую неделю, а также начало текущей недели многими СМИ публиковались сообщения о доходах населения региона. По итогам 9 месяцев текущего года в Башкирии среднемесячная номинальная зарплата превысила 29 тыс. рублей. Рост составил 6,4% к аналогичному периоду 2016 года. Кроме того, Башстат проанализировал, как менялись среднедушевые денежные доходы. С января по август текущего года они составили 25 тыс. 675 рублей 50 копеек. Реальные располагаемые доходы сократились на 2,3% по итогам 8 месяцев 2017 года по отношению к тому же периоду прошлого года и по итогам августа — на 8% в сравнении с августом 2016 года.

ИА «Башинформ» добавило, что на эту сумму можно приобрести 86 кг говядины (кроме бескостного мяса) или 178,5 кг мороженой, не деликатесной рыбы. На эти же деньги на каждого жителя республики приходится более 487 литров молока, свыше 53 кг сливочного или 268 литров подсолнечного масла. Что же касается непродовольственных товаров, то по данным статистиков на каждого жителя республики приходится одновременная покупка 12 мужских брюк или почти 19 мужских рубашек. Женских блузок на эти же деньги можно купить несколько меньше — 14 штук, юбок — почти 13. Другой вариант — оплата бензина и платных услуг. В месяц каждый житель республики может позволить себе заплатить за 710 литров бензина и 1190 раз проехать в городском муниципальном автобусе.

Минтруд Башкортостана назвал средний размер пособия по безработице в республике за сентябрь. По сравнению с августом он незначительно снизился и составил 4 тыс. 240 рублей. Минимальный размер пособия равен сейчас 977,5 рубля, максимальный — 5 тыс. 635 рублей. По состоянию на 1 октября, минимальный размер пособия по безработице получают в регионе 6,4 тыс. человек, максимальный — 11,3 тыс. официально зарегистрированных безработных.

В Башкирии будут нейроцентры для всего ПФО

По мнению экспертов, большое значение для республики имел проходивший 18 октября Первый Российско-Китайский конгресс нейрохирургов. В нём принимают участие ведущие учёные в области нейрохирургии из России, Китая, а также других стран. В приветственном слове главой республики Рустэмом Хамитовым отмечалось, что с 2010 года в три раза увеличились объёмы высокотехнологичной медицинской помощи. Глава республики отметил, что в регионе успешно работают клиники и специализированные центры, открыт центр позитронно-эмиссионной томографии и «Кибер-нож». С нового года в полную силу будет действовать медико-генетический центр. Активно развивается, оснащается современным диагностическим и хирургическим оборудованием нейрохирургическая служба. Главный нейрохирург Минздрава России Владимир Крылов отметил достижения республики в области нейрохирургии, особо подчеркнув техническую оснащённость нейрохирургических отделений, поддержав предложение Хамитова о создании в Башкирии Поволжского нейрохирургического и нейрореабилитационного центра. Руководитель региона отметил, что сегодня федеральные нейрохирургические центры есть лишь в нескольких российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Тюмени. При этом в ПФО проживает почти 30 млн человек — пятая часть населения страны.

Алкоголь даёт налоги, продажи водки вырастут вдвое

«Коммерсантъ в Уфе» опубликовал рейтинг крупнейших налогоплательщиков республики по результатам 2016 года. Десять крупных компаний, вошедших в рейтинг, формируют суммарно почти 36% налоговых доходов республики. В пятерку крупнейших вошли «Башнефть» (18,2% всех налоговых доходов, или около 23,25 млрд рублей), УМПО (4%, или 5,11 млрд рублей), Башкирская содовая компания и «Пивоварня Москва-Эфес» (2,2%, или 2,91 млрд рублей каждая) и «Башспирт» (2%, или 2,55 млрд рублей). В десятке фигурируют также Башкирское отделение Сбербанка (1,9%, или 2,42 млрд рублей), «Объединенные пивоварни Хейнекен» (1,5%, или 1,91 млрд рублей), Башкирская генерирующая компания (1,3%, или 1,66 млрд рублей), дочернее предприятие «Башнефти» «Уфаоргсинтез» (1,3%, или 1,66 млрд рублей), «Транснефть-Урал» (1%, или 1,28 млрд рублей). «Газпром нефтехим Салават» в топ-10 крупнейших налогоплательщиков не попал. Таким образом, три из десяти крупнейших налогоплательщиков производят алкогольную продукцию.

По мнению ряда экспертов, производства алкоголя в республике может увеличиться. Как сообщил ряд СМИ, правительство Башкирии утвердило изменения в план мероприятий по стабилизации ситуации на алкогольном рынке республики. Согласно распоряжению, опубликованному на портале правовой информации, в текущем году планируется увеличить темп роста легальных розничных продаж водки не менее чем на 100% на душу населения. Также на 100% должны вырасти продажи других видов алкоголя, кроме пива. Таким образом власти рассчитывают снизить распространение суррогатов и увеличить потребление легального алкоголя. Напомним, в текущем году в Башкирии отравились суррогатным алкоголем 19 детей до 14 лет. Всего за восемь месяцев произошли 865 случаев отравления, из них 111 — с летальным исходом. Правительство Башкирии предложило ограничить продажи алкоголя в таре объемом менее 250 мл, так называемые «фанфурики» .

Благоустройство и развитие: 401 двор и бассейн

Не смотря на кризисные явления, в республике продолжается благоустройство населенных пунктов и создание новых мест отдыха. ИА «Башинформ» сообщило, что в республике на сегодняшний день предусмотрено благоустроить 401 двор, ведутся работы в 157, завершены работы в 244 дворах. Полностью завершены работы по благоустройству в Нефтекамске, Белорецке, Янауле, Дюртюлях и Учалах. В 2018 году к проекту подключатся все населенные пункты региона с численностью населения более 1 тыс. человек, а это около 240 городов, городских поселений и сёл. Кроме того, в республике реализуются проекты по реконструкции и благоустройству парков. В Уфе самые масштабные работы идут в парке «Кашкадан». По программе «Парки малых городов» республика получила 19 млн федеральных рублей и добавила 3,6 млн из своего бюджета. Эти деньги распределены между пятью моногородами: Белорецком, Белебеем, Благовещенском, Кумертау, Учалами.

По сообщению ряда СМИ, в уфимском микрорайоне Инорс построят новый бассейн. Начальная стоимость договора составляет 100 млн. рублей. По информации, расположенной на сайте госзакупок, подрядчик, который исполнит строительные работы, должен будет благоустроить прилегающую к бассейну территорию. Согласно технической документации, строительные работы запланированы с января по ноябрь.

Экономика: 300 млн на очистные, издательство под наблюдением

«Коммерсантъ в Уфе» отметил, что АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» назначило на 8 ноября запрос предложений на генеральный подряд по строительству первого этапа очистных сооружений ливневых стоков индустриального парка «Уфимский». Якорным арендатором парка является деревообрабатывающий завод Kronospan («Кроношпан»). Стоимость контракта с генподрядчиком определена в 296,12 млн рублей. Срок исполнения работ не конкретизируется. Исполнитель, по условиям контракта, обязан предоставить гарантию на выполненные работы на срок 60 месяцев.

Ряд СМИ сообщил, что Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру наблюдения в крупнейшем региональном издательстве — ГУП «Государственное республиканское издательство «Башкортостан», следует из определения суда от 16 октября. Иск о признании предприятия несостоятельным в суд направляло министерство земельных и имущественных отношений республики и практически одновременно с ним, через несколько часов, — банк ВТБ. Министерство определением суда от 16 октября включено в реестр кредиторов предприятия с суммой требований в размере 3,02 млн рублей, из которых 2,95 млн рублей — основного долга по аренде земельного участка и 67,6 тыс. рублей пени. Временным управляющим предприятия назначен член СРО «Северная столица» Асват Сухов. Он же ведет конкурсное производство другого госактива республики — АО «Башкирское речное пароходство».

Общественников судят, общественники судятся

«АиФ — Уфа» проинформировало, что рассмотрение иска домохозяйки из Сибая Альфии Узянбаевой к члену комитета по языковой политике Собора русских РБ Галине Лучкиной начато 16 октября в Уфимском районном суде. Истица требует признать не соответствующей действительности фразу «малый народ», сказанную в эфире касательно башкирского народа. Представитель истицы потребовал обеспечить Альфие Узянбаевой переводчика (несмотря на то, что она свободно изъясняется на русском языке) и вести заседание суда на башкирском языке. Галина Лучкина не согласилась, заявив, что все присутствующие в зале знают государственный язык РФ. Истец предложил пойти на мировое соглашение, с условием, что Галина Лучкина публично признает, что заявление «малый народ» по отношению к башкирам не соответствует действительности. Но Лучкина лишь согласилась подробно пояснить, что она имела в виду, когда произносила такую фразу. В итоге на мировое соглашение стороны пока не пошли. Следующее судебное заседание назначено на 3 ноября. Напомним, фраза «малый народ» была произнесена Галиной Лучкиной 9 июня в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе» в ходе передачи «Дебаты на тему изучения башкирского в школах РБ». Член организации «Конгресс башкирского народа РБ» Альфия Узянбаева расценила эту фразу «как унижение всего башкирского населения».

По сообщениям ряда СМИ, судья Ленинского районного суда Уфы Оксана Илалова приговорила к 320 тыс. рублей штрафа башкирского общественника Сагита Исмагилова, признав его виновным в разжигании межнациональной розни (ч. 1 ст. 282 УК РФ) путем распространения в интернет-сети «сведений, оскорбительных для татар». Сагит Исмагилов, как признал суд, опубликовал в марте 2016 года два перепоста материалов на странице, носящей его имя. Судья, вынося приговор, заявила, что у нее нет оснований сомневаться в объективности оценки двух сотрудников УГНТУ, привлеченных к анализу текстов следствием. Они посчитали, что материалы оказали «негативное психологическое воздействие на целевую аудиторию», способствовали формированию «ненависти и вражды», «агрессивного поведения по отношению к татарам». При этом судья смягчила приговор, признав смягчающие обстоятельства — пенсионный возраст подсудимого и отсутствие у него судимости. Сагит Исмагилов заявил, что будет оспаривать решение райсуда в Верховном суде республики.

Коррупция и чиновники

Однако уголовные дела возбуждаются не только против общественников, но и против крупных чиновников. По сообщению газеты «Коммерсантъ в Уфе» защита заместителя председателя госкомитета по транспорту и дорожному строительству Башкирии Азата Калимуллина, направил в Ленинский суд Уфы жалобу на постановление следователя полиции, возбудившего на чиновника уголовное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). С заявлением в МВД обратился врио генерального директора «Башавтотранса» Разим Махиянов (до прошлого года предприятие находилось в подчинении госкомтранса, а затем было передано в ведение минземимущества). Глава госкомпании сообщил в полицию, что Азат Калимуллин, который в конце 2015 года исполнял обязанности гендиректора «Башавтотранса», якобы заключил невыгодный для предприятия контракт с лизинговой компанией «КамАЗ» на поставку газомоторных автобусов «НефАЗ» для нужд предприятия. Более выгодный контракт, по мнению господина Махиянова, предлагал «Башавтотрансу» заключить «Сбербанк лизинг». Уголовное дело было возбуждено в начале октября. Следствие предварительно оценивает ущерб, нанесенный контрактом предприятию, в 50 млн рублей. При этом сам Калимуллин заявил, что до сих пор не уведомлен об уголовном преследовании.

В начале этой недели ряд СМИ сообщил, что вице-мэр Нефтекамска стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере. Как сообщает СК, по материалам Управления ФСБ России по Башкирии возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в субботу утром, 21 октября на земельном участке чиновника провели озеленение на общую сумму 175 тыс. рублей. В обмен на это вице-мэр обещал посодействовать в получении права на аренду земли в Нефтекамске. Чиновника задержали.

… и о погоде

В СМИ появились публикации об обильных снегопадах на территории республики. Арктическое вторжение усиливается, проинформировала ГТРК «Башкортостан». Резкое понижение температуры привело к похолоданию в республике, а в северных и горных районах в прошедшие выходные выпал снег, дороги сковал лёд. Осадки ожидаются и на юге региона. Ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха до — 13, а днем преобладающая температура воздуха составит — 2, +3 градуса. По прогнозам метеорологов, окончательный снежный покров накроет республику в период с 4 по 8 ноября.