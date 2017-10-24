На аукционе в Израиле продали «рецепт счастья» от Эйнштейна

Тель-Авив, , 22:21 — REGNUM В Израиле на аукционе была продана записка Альберта Эйнштейна, в которой он изложил свой рецепт счастья. Об этом сегодня, 24 октября, сообщается на сайте аукционного дома Winners, который устроил торги.

Эта примечательная история произошла в 1922 году в Японии. Великий физик приехал в эту страну с лекциями, при этом совсем недавно ему была присуждена Нобелевская премия.

Эйнштейн пожинал первые плоды своей мировой известности, но не смог дать чаевых посыльному в одной их токийских гостиниц, где он остановился. Эйнштейн не захотел отпускать курьера с пустыми руками и решил написать ему пару житейских советов на гостиничных бланках.

В итоге появились две короткие записки, сделанные на немецком языке. Эйнштейн вручил их посыльному и сказал, что в не таком уж далеком будущем их ценность может оказаться значительно выше обычных чаевых.

Первый совет гласил: «Спокойная и скромная жизнь дарит больше счастья, чем погоня за успехом в сочетании с постоянной неуспокоенностью».

На втором гостиничном бланке было написано: «Если есть воля, найдется и способ».

Пророчество гениального физика сбылось — эти две записки оказались значительно ценнее обычных чаевых.

На сегодняшнем аукционе первая записка с «рецептом счастья» от Эйнштейна ушла с молотка за $1,56 млн при стартовой цене $2 тыс. Вторая записка была продана за $240 тыс. при стартовой цене $1 тыс.