Вторник, 24 Октября 2017 года
22:12:29 МСК

Чиновники Петербурга возмущены умением горожан экономить на транспорте

Общество

Экономные петербуржцы побудят Смольный пересматривать тарифы на суточные проездные. Глава комитета по транспорту недоволен тем, что горожане научились сокращать затраты на проезд с помощью карточек на 5 и на 7 суток

Чиновники Петербурга возмущены умением горожан экономить на транспорте
Иллюстрация: Metro.spb.ru
Новый состав Петербургского метрополитена

Санкт-Петербург, 24 октября 2017, 21:42 — REGNUM  Смольному следует пересмотреть тарифную сетку суточных проездных билетов в Петербурге, потому что горожане стали слишком много экономить с их помощью. Такое мнение 24 октября высказал глава комитета по транспорту Санкт-Петербурга, член городского правительства Александр Головин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет в первую очередь о введенных в оборот в 2017 году проездных на 5 и на 7 суток. Первый стоит 510 рублей, второй — 680 рублей. Единый же проездной на месяц после увеличения тарифов в январе 2017 года обходится в 2900 рублей. Многие горожане пытаются сэкономить, пользуясь упомянутыми суточными проездными.

Как сообщил директор ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Самойлов, за девять месяцев 2017 года — после того как цены на разовые билеты в городе выросли на треть — продажи электронных проездных подскочили почти на 19% по количеству и на 7% в денежном выражении. Выручка от пополнения единых билетов достигла 10,6 млрд рублей, что в 1,5 раза больше показателя за 2016 год.

Сейчас 83% поездок на наземном транспорте в Петербурге оплачиваются с помощью электронной карты «Подорожник» и льготных карт. Новые билеты на 90 минут занимают лишь 6% трафика, а суточные билеты, доступные на срок от 1 до 7 дней, стали очень популярны.

«Спрос постоянно растет. Наибольшим спросом пользуются билеты на 5 и 7 суток — на длительность рабочей и календарной недели. Суммарное количество поездок по этим проездным с января по сентябрь выросло более чем в пять раз», — объяснил Самойлов. Такими «недельными» карточками пользуются более 42% от всех пассажиров, кто покупает суточные проездные.

Глава комтранса Александр Головин выразил недовольство тем, что недельные проездные перетягивают на себя пассажиропоток. Он напомнил, что Смольный вводил такие карточки исключительно в расчете на туристов.

«Коллеги, надо править эту ситуацию <…> пользуется спросом (билет) на 5 и на 7 суток. И рабочий — на 5 суток — упал в третьем квартале, когда все уехали в отпуска. Мы не для этих целей вводили этот билет, и давайте эту систему пересматривать», — заявил Головин.

С таким «коварством» экономных петербуржцев предлагается бороться через пересмотр тарифов на проезд по билетам на месяц и на несколько суток.

«Кто-то знает об этом, начинает каждую неделю покупать этот билет на семь суток. А кто-то месячный билет имеет. Они должны быть совместимы по тарифу. Это моё мнение. Да, такой билет имеет место быть для гостей города — для гостей, подчеркиваю. Он должен отличаться от разового билета, потому что это электронный носитель, но это не значит, что он должен подменять месячный билет. А он у нас подменяет месячный билет. Человек четыре раза в месяц купил билет на 5 суток, он в субботу и воскресенье не пользуется транспортом. А вводился он совершенно для других целей. И предприятия теряют доходы просто-напросто. Я считаю, что надо пересмотреть суточные билеты», — подчеркнул глава комитета по транспорту.

Владислав Самойлов согласился с такой позицией. Он добавил, что «Организатор перевозок» направит свои пожелания в комитет по тарифам, который обладает полномочиями пересматривать тарифы несколько раз в год. Заметим, ведомство уже опубликовало распоряжение на 2018 год, где указано, что билет на 90 минут подешевеет до 65 рублей, чтобы стать более привлекательным для горожан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге пока не будут увеличивать тарифы на общественный транспорт

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко решил сохранить в 2018 году уровень тарифов, действующих в 2017 году. Исходя из этого, рассчитан объем бюджетной субсидии пассажирским перевозчикам.

С начала 2017 года тарифы на общественный транспорт в Петербурге выросли в среднем на 30%. Это стало самым крупным повышением тарифов на транспорт за последние несколько лет. Жетон на метро с 1 января 2017 года стоит 45 рублей, поездка в наземном транспорте — 40 рублей. Однако при использовании электронных проездных билетов можно сэкономить.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцам напомнили, что они «недоплачивают» за общественный транспорт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте