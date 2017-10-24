Чиновники Петербурга возмущены умением горожан экономить на транспорте

Санкт-Петербург, , 21:42 — REGNUM Смольному следует пересмотреть тарифную сетку суточных проездных билетов в Петербурге, потому что горожане стали слишком много экономить с их помощью. Такое мнение 24 октября высказал глава комитета по транспорту Санкт-Петербурга, член городского правительства Александр Головин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет в первую очередь о введенных в оборот в 2017 году проездных на 5 и на 7 суток. Первый стоит 510 рублей, второй — 680 рублей. Единый же проездной на месяц после увеличения тарифов в январе 2017 года обходится в 2900 рублей. Многие горожане пытаются сэкономить, пользуясь упомянутыми суточными проездными.

Как сообщил директор ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Самойлов, за девять месяцев 2017 года — после того как цены на разовые билеты в городе выросли на треть — продажи электронных проездных подскочили почти на 19% по количеству и на 7% в денежном выражении. Выручка от пополнения единых билетов достигла 10,6 млрд рублей, что в 1,5 раза больше показателя за 2016 год.

Сейчас 83% поездок на наземном транспорте в Петербурге оплачиваются с помощью электронной карты «Подорожник» и льготных карт. Новые билеты на 90 минут занимают лишь 6% трафика, а суточные билеты, доступные на срок от 1 до 7 дней, стали очень популярны.

«Спрос постоянно растет. Наибольшим спросом пользуются билеты на 5 и 7 суток — на длительность рабочей и календарной недели. Суммарное количество поездок по этим проездным с января по сентябрь выросло более чем в пять раз», — объяснил Самойлов. Такими «недельными» карточками пользуются более 42% от всех пассажиров, кто покупает суточные проездные.

Глава комтранса Александр Головин выразил недовольство тем, что недельные проездные перетягивают на себя пассажиропоток. Он напомнил, что Смольный вводил такие карточки исключительно в расчете на туристов.

«Коллеги, надо править эту ситуацию <…> пользуется спросом (билет) на 5 и на 7 суток. И рабочий — на 5 суток — упал в третьем квартале, когда все уехали в отпуска. Мы не для этих целей вводили этот билет, и давайте эту систему пересматривать», — заявил Головин.

С таким «коварством» экономных петербуржцев предлагается бороться через пересмотр тарифов на проезд по билетам на месяц и на несколько суток.

«Кто-то знает об этом, начинает каждую неделю покупать этот билет на семь суток. А кто-то месячный билет имеет. Они должны быть совместимы по тарифу. Это моё мнение. Да, такой билет имеет место быть для гостей города — для гостей, подчеркиваю. Он должен отличаться от разового билета, потому что это электронный носитель, но это не значит, что он должен подменять месячный билет. А он у нас подменяет месячный билет. Человек четыре раза в месяц купил билет на 5 суток, он в субботу и воскресенье не пользуется транспортом. А вводился он совершенно для других целей. И предприятия теряют доходы просто-напросто. Я считаю, что надо пересмотреть суточные билеты», — подчеркнул глава комитета по транспорту.

Владислав Самойлов согласился с такой позицией. Он добавил, что «Организатор перевозок» направит свои пожелания в комитет по тарифам, который обладает полномочиями пересматривать тарифы несколько раз в год. Заметим, ведомство уже опубликовало распоряжение на 2018 год, где указано, что билет на 90 минут подешевеет до 65 рублей, чтобы стать более привлекательным для горожан.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко решил сохранить в 2018 году уровень тарифов, действующих в 2017 году. Исходя из этого, рассчитан объем бюджетной субсидии пассажирским перевозчикам.

С начала 2017 года тарифы на общественный транспорт в Петербурге выросли в среднем на 30%. Это стало самым крупным повышением тарифов на транспорт за последние несколько лет. Жетон на метро с 1 января 2017 года стоит 45 рублей, поездка в наземном транспорте — 40 рублей. Однако при использовании электронных проездных билетов можно сэкономить.

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