В конгрессе США Трампа забросали российскими флагами

Вашингтон, , 21:08 — REGNUM Президента США Дональда Трампа обвинили в предательстве и закидали российскими флагами, когда он попытался уйти из здания конгресса на обеденный перерыв, сообщает 24 октября RT.

По информации агентства, подбежавший к Трампу человек бросил в него несколько российских флагов, сопровождая это выкриками «Трамп — предатель».

Уточняется, что в этот момент Трамп вместе с республиканскими сенаторами в здании американского конгресса шел на обеденный перерыв.

По данным СМИ, исполнителем этого номера оказался Райан Клейтон, уже известный своим пристрастием к бросанию российских флагов в Дональда Трампа.

Подобный трюк в его исполнении публика наблюдала в феврале 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в американских СМИ и в заявлениях политиков и должностных лиц США продолжается голословная истерия по поводу влияния, якобы оказанного Россией, на исход президентских выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет по разведке сената Конгресса США допросил граждан России