В конгрессе США Трампа забросали российскими флагами

Вашингтон, 24 октября 2017, 21:08 — REGNUM Президента США Дональда Трампа обвинили в предательстве и закидали российскими флагами, когда он попытался уйти из здания конгресса на обеденный перерыв, сообщает 24 октября RT.
По информации агентства, подбежавший к Трампу человек бросил в него несколько российских флагов, сопровождая это выкриками «Трамп — предатель».
Уточняется, что в этот момент Трамп вместе с республиканскими сенаторами в здании американского конгресса шел на обеденный перерыв.
По данным СМИ, исполнителем этого номера оказался Райан Клейтон, уже известный своим пристрастием к бросанию российских флагов в Дональда Трампа.
Подобный трюк в его исполнении публика наблюдала в феврале 2017 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в американских СМИ и в заявлениях политиков и должностных лиц США продолжается голословная истерия по поводу влияния, якобы оказанного Россией, на исход президентских выборов.
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