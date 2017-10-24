В Петербурге запустят приложение о работе общественного транспорта

Санкт-Петербург, , 20:55 — REGNUM Мобильное приложение о работе общественного транспорта планируют запустить в Санкт-Петербурге в декабре 2017 года. Об этом 24 октября на коллегии городского комитета по транспорту сообщил директор ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Самойлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Приложение будет бесплатным для скачивания пользователями и будет касаться как автобусов, троллейбусов и трамваев, так и метрополитена.

«Мобильное приложение включит в себя не только довольно развитые услуги по прокладке маршрута, но и будет отличаться дополнительными возможностями. Это и онлайн-пополнение проездных билетов, детализация поездок пользователя электронного билета, специальный режим для слабовидящих граждан, предоставление дополнительной информации о графике разводки мостов, новости учреждения, оперативные, тревожные сообщения», — рассказал Самойлов.

Кроме того, гости Чемпионата мира по футболу 2018 года смогут получить через приложение необходимые именно им данные о работе транспорта. С помощью приложения также можно будет отправить пожелания и предложения «Организатору перевозок».

Самойлов сообщил и о растущей популярности веб-сервиса, который информирует пассажиров о приближающемся общественном транспорте. Для этого на остановках размещают QR-коды, они есть на 87% остановок. По словам Самойлова, в сентябре 2017 года сервисом воспользовались в четыре раза больше человек, чем в сентябре 2016 года.

Добавим, за девять месяцев в бесплатную справку о расписании транспорта позвонили 20 тыс. человек, это почти втрое больше, чем за аналогичный период 2016 года. «Организатор перевозок» также планирует увеличивать число информационных стоек в городе с расписанием транспорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, субсидии транспортным предприятиям Петербурга увеличатся в 2018 году почти на 32%, или на 10 млрд рублей, достигнув общей суммы в 38 млрд рублей. Из них 18 млрд рублей уйдут ГУП «Петербургский метрополитен», около 8 млрд рублей — «Пассажиравтотрансу», 8,2 млрд рублей — «Горэлектрортрансу». В 2018 году Смольный выделит 27 млрд рублей на строительство новых станций метро.