Интерпол арестовал 195 подозреваемых в мошенничестве с авиабилетами

Брюссель, , 20:21 — REGNUM В рамках крупной международной операции сотрудники Европола арестовали 195 подозреваемых в использовании похищенные или поддельные данные банковских карт для покупки авиабилетов, 24 октября сообщает агентство KUNA.

«Мошенничество с авиабилетами представляет серьёзную угрозу для безопасности… мы не можем позволить, чтобы преступники и террористы путешествовали по миру анонимно и подвергали опасности других людей», — заявил директор Европола Роб Уэйнрайт.

«По этой причине Европол, совместно с частными партнёрами, должен продолжит данную глобальную инициативу, чтобы полиция и частный сектор могли делиться информацией о подозрительных действиях в интернет-пространстве», — добавил Уэйнрайт.

Напомним, международная операция Интерпола началась 16 октября и завершилась 20 октября. К операции были привлечены 63 авиакомпании и шесть туристических агентств. Операция проходила в 61 стране в 226 аэропортах по всему миру.

В течение недели было обнаружено 298 подозрительных транзакций. Сотрудники Европола арестовали 195 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске задержан депутат, подозреваемый в мошенничестве на 11 млн руб